Болницата за рехабилитация в Перник разполага с нов апарат за дълбока осцилация

Процедурите с новата апаратура ще бъдат безплатни за всички пациенти до края на октомври

Специализираната болница за продължително лечение и рехабилитация в Перник разполага с нов апарат за дълбока осцилация, който разширява възможностите за физиотерапия и възстановяване на пациентите.

Процедурата с дълбока осцилация се прилага за подпомагане намаляването на болката и отоците, отпускане на мускулатурата и възстановяване след травми и оперативни интервенции. До края на октомври пациентите ще могат да се възползват от нея безплатно.

Лечебното заведение предлага и процедури с инфрачервена лампа, предназначени за облекчаване на болката и дискомфорта при синузит.

Сред останалите възможности за лечение и рехабилитация са кинезитерапия, електротерапия, магнитотерапия, ултразвукова и лазерна терапия, ТЕКАР терапия, шоково-вълнова терапия и пресотерапия.

От болницата уточняват, че всички процедури се назначават след преценка на медицински специалист и се съобразяват с индивидуалното здравословно състояние и потребностите на пациента.