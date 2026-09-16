България представи във Виена плановете си за развитие на ядрената енергетика

На 70-ата Генерална конференция на МААЕ българската делегация постави акцент върху новите мощности в АЕЦ „Козлодуй“, ядрената безопасност и международното сътрудничество

България има повече от половин век опит в ядрената енергетика и ясна визия за бъдещото развитие на сектора. Това заяви заместник-министърът на енергетиката д-р Любомира Ганчева по време на 70-ата редовна годишна сесия на Генералната конференция на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) във Виена.

Форумът се провежда от 14 до 18 септември и събира представители на държавите членки на МААЕ, международни организации и компании от ядрената индустрия. Сред основните теми са бъдещето на ядрената енергетика, безопасността и сигурността, новите технологии и ролята на сектора за енергийната сигурност и устойчивото развитие.

Във фокуса на българското участие са развитието на нови ядрени мощности, безопасната експлоатация на съществуващите съоръжения и разширяването на международното сътрудничество.

Българската делегация е ръководена от председателя на Агенцията за ядрено регулиране Цанко Бачийски. В изказването си пред пленарната сесия той представи ангажимента на страната към международните стандарти за безопасност при експлоатацията на 5-и и 6-и блок на АЕЦ „Козлодуй“.

Бяха представени и плановете за изграждане на два нови реактора AP1000 на площадката на АЕЦ „Козлодуй“, както и интересът на България към развитието на нови технологии, включително малки модулни реактори.

Срещи със САЩ, Канада и представители на френската ядрена индустрия

В рамките на конференцията българската делегация проведе работна среща с държавния секретар по енергетика на САЩ Крис Райт. Разговорите бяха насочени към българските планове в ядрената енергетика, възможностите за разширяване на двустранното сътрудничество и конкретни съвместни проекти.

Заместник-министър Любомира Ганчева и представители на български държавни дружества от ядрения сектор проведоха срещи и с представители на Министерството на природните ресурси на Канада и водещи френски компании. Обсъдени бяха възможности за нови партньорства и задълбочаване на съществуващото сътрудничество.

В българската делегация участват представители на Агенцията за ядрено регулиране, АЕЦ „Козлодуй“, „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ и Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“, както и представители на българската дипломатическа мисия във Виена.