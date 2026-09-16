Кога може да се сключи допълнителен трудов договор, какво е работното време и какви права има служителят

Все повече хора избират да работят на повече от едно място – за допълнителен доход, професионален опит или развитие в друга сфера. Българското трудово законодателство позволява сключването на допълнителен трудов договор, но при определени условия и ограничения.

Важно е допълнителният трудов договор да не се бърка с допълнително споразумение към основния договор. При него възниква отделно трудово правоотношение и работникът има права и задължения по всеки от договорите.

Какво е допълнителен трудов договор?

Допълнителният трудов договор позволява на човек, който вече има основно трудово правоотношение, да извършва друга работа извън установеното за него работно време.

Кодексът на труда предвижда възможност за допълнителен труд както при същия работодател, така и при друг работодател.

Когато допълнителната работа е при същия работодател, тя трябва да бъде извън установеното работно време и да не попада в кръга на задълженията по основното трудово правоотношение.

Когато работата е при друг работодател, тя също се извършва извън работното време по основния договор.

Нужно ли е разрешение от основния работодател?

По принцип работникът може да сключи договор за допълнителен труд с друг работодател извън работното си време. В конкретни случаи обаче могат да съществуват законови ограничения или договорени забрани, поради което условията по основния трудов договор трябва да бъдат проверени предварително.

Законът предвижда и случаи, при които полагането на допълнителен труд е забранено – например за определени работници, които работят при специфични условия, свързани с рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени или намалени.

Колко часа може да се работи по втори трудов договор?

Един от най-важните въпроси е продължителността на работното време.

При изчисляването му се взема предвид общото работно време по основния и допълнителния трудов договор. Кодексът на труда урежда ограниченията при допълнителния труд, включително правилото за 48-часова работна седмица и случаите, при които работникът дава изрично писмено съгласие за работа над тази продължителност. Работодателите трябва при поискване да предоставят на Главната инспекция по труда информация за случаите на такова съгласие.

Независимо от броя на договорите трябва да бъдат спазени и законовите изисквания за междудневна и седмична почивка.

Какво трябва да съдържа договорът?

Допълнителният трудов договор се сключва в писмена форма. В трудовия договор следва ясно да бъдат определени основните условия на правоотношението, включително длъжността и характерът на работата, мястото на работа, началото и продължителността на договора, работното време, трудовото възнаграждение и отпускът.

Това е особено важно при втора работа, тъй като работното време трябва да бъде организирано така, че да не съвпада с това по основното трудово правоотношение и да позволява спазването на задължителните почивки.

Осигуровки при допълнителен трудов договор

Вторият трудов договор не означава работа „на ръка“ или без осигуряване. Това е трудово правоотношение, при което се прилагат съответните правила за деклариране на труда и за социално и здравно осигуряване.

Главната инспекция по труда предупреждава, че работа без надлежно оформен трудов договор може да доведе до загуба или ограничаване на трудови и осигурителни права.

Има ли право служителят на отпуск?

Работата по допълнителен трудов договор също поражда трудови права. На практика е добре отпускът по основния и допълнителния договор да бъде организиран така, че служителят действително да може да използва времето си за почивка.

Конкретният размер и начинът на ползване на отпуските зависят от условията на съответните трудови правоотношения и приложимите разпоредби на Кодекса на труда.

Допълнителен трудов договор на 4 часа

Често срещан вариант е втори трудов договор на 4 часа. Самото наличие на основен осемчасов договор обаче не означава автоматично, че всеки допълнителен четиричасов график е допустим.

Трябва да се преценят общата продължителност на работното време, задължителните почивки и конкретният график на служителя.

Затова при работа на две места е важно работодателите и служителят да имат ясна представа кога се полага трудът по всеки договор.

Може ли да имаме повече от два трудови договора?

Възможно е човек да има повече от едно допълнително трудово правоотношение, стига да са изпълнени законовите изисквания. На практика основното ограничение е не просто броят на договорите, а дали могат да бъдат спазени правилата за работно време, почивки, безопасност на труда и ограниченията за определени категории работници.

Как се прекратява допълнителният трудов договор?

Допълнителното трудово правоотношение може да бъде прекратено на основанията, предвидени в Кодекса на труда. Тъй като има особености според вида и срока на конкретния договор, при прекратяване трябва да се провери конкретното правно основание, записано в него.

Какво да проверим преди да подпишем?

Преди сключването на втори трудов договор е разумно да се проверят работното време и графикът, възнаграждението, длъжността, срокът на договора, отпускът, осигуряването и условията за прекратяване. Също така трябва да се прецени дали новият график позволява спазване на задължителните почивки.

Писменият трудов договор е основната гаранция за защита на трудовите права. Главната инспекция по труда препоръчва работниците да не започват работа, преди трудовото правоотношение да бъде надлежно оформено.

Допълнителният трудов договор – възможност за повече доходи при ясни правила

Допълнителният трудов договор може да бъде добър начин за увеличаване на доходите, придобиване на нов професионален опит или развитие на допълнителни умения. Втората работа обаче трябва да бъде организирана така, че да отговаря на изискванията на трудовото законодателство и да не лишава служителя от необходимата почивка.

При по-сложни случаи – например работа при няколко работодатели, специфични условия на труд или необичайни графици – е препоръчително условията да бъдат проверени от специалист по трудово право или счетоводство.