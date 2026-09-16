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Българският патриарх Даниил ще посети Йерусалим и Йордания

Недялко Тенев

Визитата ще включва среща с Йерусалимския патриарх Теофил III, поклонение пред християнски светини и среща с йорданския крал Абдула II

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил ще осъществи мирно посещение в Йерусалимската патриаршия от 25 до 30 септември 2026 г. Визитата е по покана на Йерусалимския патриарх Теофил III и по решение на Светия Синод на Българската православна църква – Българска патриаршия.

В църковната делегация ще участват Варненският и Великопреславски митрополит Йоан, Неврокопският митрополит Серафим, Мелнишкият епископ Герасим – главен секретар на Светия Синод, протодякон д-р Деян Коруноски, патриаршеският съветник и преводач д-р Александър Смочевски и други придружаващи лица.

Програмата предвижда официални срещи и разговори, както и поклонение пред християнските светини в Светите земи. На 27 септември патриарх Даниил и патриарх Теофил III ще отслужат съвместно света Божествена литургия.

След Йерусалим посещението ще продължи в Кралство Йордания, където са предвидени срещи и поклоннически посещения. В програмата е включена и среща на Българския патриарх Даниил с крал Абдула II.

От Българската православна църква определят визитата като израз на вековните братски отношения и духовни връзки с Йерусалимската патриаршия. Посещението ще засвидетелства единството в православната вяра и съпричастността към християните в Светите земи, както и общия призив за мир в Близкия изток.

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