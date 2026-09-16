ОУ „Н. Й. Вапцаров“ в Разград откри нов STEM център

Три модерно оборудвани кабинета ще дадат възможност на учениците да учат чрез експерименти, практически занимания и междупредметни проекти

Ново съвременно образователно пространство отвори врати в ОУ „Н. Й. Вапцаров“ в Разград. На официалното откриване на STEM центъра присъстваха представители на местната и държавната власт, ръководството на училището, преподаватели и ученици.

Церемонията започна с музикални изпълнения на талантливи възпитаници на училището – Мария Ангелова, Йолина Петрова и училищната вокална група.

Директорът Галин Парашкевов представи новия STEM център, който включва три обновени кабинета – по математика и информатика, биология и „Човекът и природата“, както и химия и физика. Пространствата са предназначени да осигурят модерна среда за обучение, експериментиране и развитие на творческото мислене.

Заместник-кметът на Община Разград Зорница Евгениева поздрави ръководството и учениците и им пожела да бъдат любопитни, да натрупват нови знания и да използват възможностите, които предоставя центърът.

Поздравления отправи и началникът на Регионалното управление на образованието Ангел Петков.

Лентата на новия STEM център беше прерязана от областния управител Айлин Башева, заместник-кмета Зорница Евгениева, Ангел Петков и директора Галин Парашкевов.

Официалните гости присъстваха и на части от открити уроци, демонстриращи възможностите за практическо и междупредметно обучение в новите кабинети. Те разгледаха и останалата материална база на училището, включително учебните кабинети и физкултурния салон.

Новият център има за цел да насърчи интереса на децата към науката, технологиите, инженерството и математиката, като съчетава теоретичните знания с практически занимания.