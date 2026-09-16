Иранският министър на икономиката: Обемът на чуждестранните инвестиции се е удвоил

За постигането на заложения икономически растеж от 8% страната ще се стреми да привлече допълнителни капитали, включително средства на иранци в чужбина

Министърът на икономиката на Иран заяви, че обемът на привлечените чуждестранни инвестиции през тази година се е увеличил два пъти спрямо миналата година.

По думите му, въпреки че равнището на спестяванията в иранската икономика е достигнало 35–36%, темпът на инвестициите е спаднал до нула.

Министърът посочи, че за постигането на 8% икономически растеж, предвиден в Седмия план за развитие на страната, няма да бъде достатъчно дори всички налични вътрешни спестявания да бъдат насочени към инвестиции.

Затова според него е необходимо да бъдат привлечени и капитали, които в момента се намират извън реалната икономика. Сред тях той посочи валутни средства, насочени към криптовалути или покупка на долари, както и капитали на иранци, живеещи в чужбина.

Министърът съобщи още, че са идентифицирани множество икономически проекти и отрасли, в които могат да бъдат инвестирани неактивни валутни средства.

По думите му предприетите действия вече дават резултат, като привлечените чуждестранни инвестиции през настоящата година са два пъти повече в сравнение с предходната.