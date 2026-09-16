ПП–ДБ с критики към Бюджет 2026 на Пловдив: „Въпросът е какво ще остане след похарчените милиони“

Общинските съветници поставят въпроси за външните услуги, проектната готовност, капиталовата програма и средствата за шестте района

Общинските съветници от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП–ДБ) отправиха критики към Бюджет 2026 на Пловдив, като поставиха акцент върху начина, по който се планират и разходват средствата, проектната готовност на общината и финансирането на районите.

Официално представената финансова рамка на проектобюджета е 400,803 млн. евро, а капиталовата програма възлиза на 41,142 млн. евро. Проектът предстои да бъде разгледан и гласуван от Общинския съвет на 17 септември.

Според ПП–ДБ размерът на бюджета сам по себе си не е достатъчен показател за развитието на града. От групата настояват фокусът да бъде върху конкретните резултати от направените разходи и реализацията на стратегически проекти.

ПП–ДБ поставя въпроса за разходите за външни услуги

Сред основните критики на групата са предвидените 42,468 млн. евро за външни услуги. Според съветниците при подобен размер на публичните средства трябва подробно да бъде показано за какви услуги се плаща и какъв конкретен резултат получава градът.

ПП–ДБ обръща внимание и на приходната част на бюджета. Официалните данни на общината показват, че от данъка при възмездно придобиване на имущество се очакват 28 млн. евро, докато прогнозните приходи от данъка върху недвижимите имоти са 15,6 млн. евро.

Според групата зависимостта от приходите, свързани с имотни сделки, трябва да бъде разглеждана и в контекста на натиска от новото строителство върху транспортната и социалната инфраструктура на Пловдив.

Критики за проектната готовност и капиталовите разходи

Друг основен въпрос, който съветниците поставят, е проектната готовност на общината. Според тях Пловдив трябва предварително да разполага с повече готови инфраструктурни проекти, за да може да кандидатства и да започва реализация веднага при появата на подходящо финансиране.

От ПП–ДБ поставят въпроса и за изпълнението на капиталовата програма, като твърдят, че към момента значителен ресурс остава неусвоен. Групата разглежда това като знак за разминаване между планираните инвестиции и практическото им изпълнение.

Искат повече средства за районите

ПП–ДБ настоява и за по-голяма финансова самостоятелност на шестте района на Пловдив. Според съветниците районните администрации ежедневно трябва да реагират на проблеми с тротоари, междублокови пространства, осветление, детски площадки и зелени площи, но не разполагат с достатъчен собствен ресурс.

Групата критикува също забавяния при някои обществени поръчки и посочва като пример процедурата, свързана с инфраструктурата за автоматизиран контрол в зоните с ниски емисии.

От своя страна при представянето на бюджета кметът Костадин Димитров заяви, че финансовата рамка е структурирана около четири основни направления – образователна и социална инфраструктура, градска среда и екология, спорт и инвестиционни проекти, както и култура и събития. За строителство, благоустройство, чистота и екология са предвидени общо 80,263 млн. евро.

ПП–ДБ обобщава позицията си с тезата, че основният въпрос около Бюджет 2026 трябва да бъде не само колко средства ще похарчи Пловдив, а какви трайни резултати ще останат за града след тяхното изразходване.