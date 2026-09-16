Стадион „Торпедо“ в Москва отново отвори врати след мащабна реконструкция

Обновената арена, носеща името на легендарния Едуард Стрелцов, разполага с 15 000 места за футболни срещи и модерна спортна инфраструктура

В Москва след мащабна реконструкция отново бе открита Централната спортна арена „Торпедо“, кръстена на легендарния футболист Едуард Стрелцов.

Обновеният стадион разполага с 15 000 места за зрители при спортни събития, а при провеждането на концерти капацитетът може да достигне 20 000 души. Футболният терен е оборудван с изкуствена настилка, отговаряща на стандарта FIFA Quality PRO, както и с автоматизирани системи за отопление и напояване.

Нов спортен комплекс с препратки към историята

Като част от комплекса са изградени музей на клуба, магазин за клубни артикули и детска академия „Торпедо“. На разположение са и три тренировъчни игрища с изкуствена настилка и отопление.

Новата арена е изградена практически от нулата, но при реконструкцията е запазено историческото разположение на терена и трибуните.

Архитектурната концепция съчетава историята на футболния клуб с индустриалното минало на московския Даниловски район. Основният обем на сградата наподобява метално зъбно колело, което препраща към историята на автомобилния завод ЗИЛ.

Символите на „Торпедо“ също са интегрирани в дизайна. Буквата „Т“ присъства в оформлението на стилобатната част, седалките на централната трибуна и конструкцията на покрива.

Обновяването на историческата арена съчетава съвременна футболна инфраструктура с архитектурни елементи, напомнящи за миналото на клуба и района.