С венци и цветя Стара Загора почете героите от Старозагорското въстание

С венци и цветя старозагорци отбелязаха 151 години от избухването на въстанието и отдадоха почит на Кольо Ганчев, Господин Михайловски, Сава Силов и останалите участници в борбата

С тържествен възпоменателен ритуал Стара Загора отбеляза 151-вата годишнина от Старозагорското въстание. Венци и цветя в знак на признателност бяха поднесени пред паметника на лобното място на Кольо Ганчев, Господин Михайловски и Сава Силов.

Церемонията започна с историческа беседа на Петьо Мирчев, уредник в отдел „История на българските земи XV–XIX в.“ към Регионалния исторически музей – Стара Загора. Той припомни подготовката на въстанието през 1875 г., ролята на Стара Загора като негов център и съдбата на участниците.

На 12 август 1875 г. БРЦК взема решение за подготовка на всенародно въстание, като са определени пет въстанически окръга. За център е избрана Стара Загора, а ръководител е Стефан Стамболов. В селата около града въстанието придобива по-масов характер, като над 800 души участват в шест големи чети.

След потушаването му в края на септември и началото на октомври в Стара Загора са арестувани над 600 души. Сред осъдените на смърт са Кольо Ганчев, Господин Михайловски и Сава Силов. Други революционери, сред които Стефан Стамболов, Георги Икономов и Захарий Стоянов, успяват да се спасят и по-късно продължават революционната борба.

В церемонията се включиха представители на Общинския съвет и Община Стара Загора, Регионалния исторически музей, Национално дружество „Традиция“, Българската федерация любители на историческото оръжие „Поп Минчо Кънчев“, ученици и граждани.

Възпитаници на ОУ „Кольо Ганчев“ също почетоха своя патрон пред бюст-паметника му в парк „Пети октомври“. Там венци и цветя бяха поднесени от представители на местните институции и признателни старозагорци.