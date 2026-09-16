България е домакин на международния военен турнир по стрелба „Точен прицел 2026“

Военнослужещи от България, САЩ и многонационалната бойна група с рамкова държава Италия участват в състезанието на учебен център „Црънча“

Съвместното командване на специалните операции (СКСО) е домакин на международния военен турнир по стрелба „Точен прицел 2026“, който се провежда от 15 до 18 септември на учебен център „Црънча“.

България е представена от отбори на Сухопътните войски, Военновъздушните сили, Военноморските сили, СКСО и Служба „Военна полиция“. В турнира участват още представители на Националната гвардия на Тенеси, САЩ, както и на Многонационалната бойна група с рамкова държава Италия, разположена в България.

Нов международен формат

„Точен прицел“ се организира за първи път през 2026 г. като нов формат за съвместна подготовка в рамките на партньорството между Министерството на отбраната на България и Националната гвардия на щата Тенеси.

Инициативата предвижда участие и на партньори от НАТО и е включена в програмата за двустранната българо-американска подготовка за 2026–2027 г., както и в Плана за подготовка на Въоръжените сили на България за 2026 г.

Целта на турнира е военнослужещите да демонстрират индивидуалните си стрелкови умения на различни дистанции и едновременно с това да обменят професионален опит и знания за използваните стрелкови системи.

Награждаването е на 18 септември

Финалът на международния турнир ще бъде поставен на 18 септември от 11:00 часа, когато ще се проведат официалната церемония по награждаване и закриването на състезанието. Предвидено е и присъствието на официални гости.