ЦСКА определи групата за гостуването на Локо Сф

„Червените“ излизат срещу столичните „железничари“ от 19:00 часа в отложен двубой от 6-ия кръг на Първа професионална лига

Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за днешното гостуване на Локомотив София. Срещата е отложен мач от 6-ия кръг на Първа професионална лига и ще започне в 19:00 часа на стадион „Локомотив“ в столичния квартал „Надежда“.

В групата на „червените“ попаднаха общо 22 футболисти:

Вратари: Фьодор Лапоухов, Димитър Евтимов.

Защитници: Дейвид Пастор, Андрей Йорданов, Теодор Иванов, Диниш Алмейда, Жан-Филип Гбамен, Факундо Родригес, Анжело Мартино, Бари Котър.

Полузащитници и нападатели: Мохамед Брахими, Бруно Жордао, Исак Соле, Стефано Сенси, Джеймс Ето’о, Макс Ебонг, Петко Панайотов, Каталин Иту, Лео Перейра, Йоанис Питас, Леандро Годой и Жоел Цварц.

Двубоят между Локомотив София и ЦСКА е част от програмата на Първа професионална лига и ще се проведе тази вечер в „Надежда“.