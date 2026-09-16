Проектът „AI Enabled Social Entrepreneurs“ ще събере 33 млади хора от България, Словакия, Полша и Румъния и ще ги обучава в социално предприемачество, иновации и практическо приложение на AI

Проектът „AI Enabled Social Entrepreneurs“ поставя фокус върху една от най-актуалните теми пред младите хора – как възможностите на изкуствения интелект могат да бъдат използвани не само за развитие на бизнеса, но и за решаване на реални обществени проблеми.

Основната цел на инициативата е да насърчи предприемаческия дух и иновативното мислене сред младите хора и да им покаже как могат да създават социални предприятия, съчетаващи новите технологии с устойчиви решения.

33 младежи от четири държави

Основната дейност по проекта е младежки обмен с участието на 33 млади хора от България, Словакия, Полша и Румъния на възраст между 15 и 30 години.

Участниците ще преминат през серия от практически обучения, работилници и групови занимания, посветени на социалното предприемачество, иновациите и приложението на AI.

Особено внимание ще бъде отделено на разработването на решения в области като здравеопазването, образованието, екологията и социалната интеграция.

От идея до бизнес план и прототип

По време на проекта младите хора ще се запознаят с основите на социалното предприемачество и ще научат как се разработват устойчиви бизнес модели.

Работейки в мултикултурни екипи, те ще създават бизнес планове и прототипи на социални иновации, като търсят практически начини за интегриране на изкуствения интелект в своите идеи.

Програмата ще развива не само предприемаческите, но и личностните умения на участниците – работа в екип, лидерство, комуникация, критично мислене и решаване на проблеми.

Срещи с ментори, експерти и инвеститори

Разработените идеи ще бъдат представяни пред ментори, инвеститори и представители на различни професионални сфери. Участниците ще получават обратна връзка и насоки за подобряване на своите проекти и бизнес модели.

Предвидени са и възможности за създаване на професионални контакти. Менторите ще споделят опит за развитието на социални предприятия, привличането на финансиране и превръщането на една идея в устойчив проект.

Практическо използване на изкуствения интелект

Съществена част от програмата ще бъде посветена на практическото приложение на AI технологии. Вместо изкуственият интелект да бъде разглеждан единствено теоретично, участниците ще работят по реални сценарии и ще търсят технологични решения на конкретни социални предизвикателства.

Така проектът цели да покаже на младите хора как технологиите могат да бъдат инструмент за създаване на положителна обществена промяна.

Европейска мрежа от млади социални предприемачи

„AI Enabled Social Entrepreneurs“ има и важен международен аспект. Работата между участници от четири европейски държави ще стимулира обмена на идеи, добри практики и различни гледни точки.

Целта е създадените контакти да продължат и след приключването на младежкия обмен и да се превърнат в основа за бъдещи съвместни инициативи.

В дългосрочен план проектът се стреми да даде на младите хора практически инструменти, с които да стартират собствени социални проекти, да се включат в съществуващи социални предприятия или да прилагат придобитите знания в своите местни общности.