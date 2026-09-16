12 мигранти бяха открити в турски товарен автомобил на граничния преход при Видин

Граничните полицаи установили нарушена пломба на товарното помещение, а шофьорът и откритите в камиона чужденци са задържани

Дванадесет мигранти са открити в товарен автомобил на граничния преход при Видин при опит камионът да продължи пътуването си към Румъния.

Случаят е от 14 септември, около 4:00 часа сутринта, когато на граничния преход пристигнал турски товарен автомобил, управляван от 36-годишен турски гражданин.

При извършената проверка граничните полицаи установили, че пломбата на товарното помещение е с нарушена цялост. При последвалата проверка в багажното отделение на камиона били открити общо 12 души.

Сред тях са десет мъже от Иран, един гражданин на Египет и един на Ирак. По предоставената информация повечето от тях са регистрирани в Държавната агенция за бежанците.

Има данни, че мигрантите са се качили в товарния автомобил в района на София. Камионът и неговият водач са влезли на територията на България на 13 септември през ГКПП „Капитан Андреево“.

След установяването на случая шофьорът и 12-те мигранти са задържани в ГПУ – Видин.

Работата по изясняването на всички обстоятелства около случая продължава.