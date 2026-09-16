Европейският парламент подкрепи ускоряване на инвестициите в отбраната

Пакетът „Omnibus V“ предвижда по-бързо издаване на разрешения, опростени обществени поръчки и по-лесни трансфери на отбранителни продукти между държавите в ЕС

Европейският парламент гласува на 16 септември законодателните предложения от пакета „Defence Readiness Omnibus V“, насочен към опростяване на правилата и ускоряване на инвестициите в европейската отбранителна индустрия. Трите законодателни досиета обхващат разрешителните за отбранителни проекти, обществените поръчки и трансферите на продукти в ЕС, както и условията за инвестиции в сектора.

Пакетът е част от по-широките усилия на ЕС за повишаване на отбранителната готовност до 2030 г. Предварително споразумение между Европейския парламент и Съвета по Defence Readiness Omnibus беше постигнато на 10 юни 2026 г.

По-бързи разрешения за отбранителни проекти

Една от основните промени засяга процедурите за изграждане и разширяване на производствени мощности и други проекти, свързани с отбранителната готовност.

Според представения текст се въвежда стандартен срок от 42 работни дни за вземане на решение по пълно заявление. При извънредни обстоятелства срокът ще може да бъде удължаван, като общата продължителност на процедурата не трябва да надхвърля 102 работни дни.

Предвижда се държавите членки да създадат и единни контактни точки, които да улесняват комуникацията с инициаторите на отбранителни проекти и обработването на документацията. Създаването на такива звена е сред ключовите елементи на законодателното предложение.

По-лесни обществени поръчки и трансфери в ЕС

Втората част от реформата е насочена към премахване на част от регулаторните пречки пред обществените поръчки в областта на сигурността и отбраната и трансфера на отбранителни продукти между държавите членки.

Предвиждат се по-гъвкави правила за определени съвместни обществени поръчки, промени в приложимите прагове и удължаване на максималния срок на рамковите споразумения.

Целта е европейските отбранителни компании да могат по-лесно да работят през националните граници, а държавите членки да разполагат с по-гъвкави възможности при съвместното придобиване на оборудване.

Промени в Европейския фонд за отбрана

Пакетът засяга и Европейския фонд за отбрана (ЕФО). Предвидени са промени, насочени към опростяване на управлението и финансирането на проекти, включително допълнителна подкрепа за дейности с участие на малки и средни предприятия.

Още при представянето на Defence Readiness Omnibus Европейската комисия заложи сред основните цели по-лесното кандидатстване по ЕФО, по-бързите решения за финансиране и по-предвидимото изпълнение на проектите.

Промените предвиждат и възможности за определени изключения от европейските правила в областта на околната среда и химикалите, когато това е обосновано от интересите на отбраната.

Част от европейската отбранителна стратегия до 2030 г.

Новите мерки трябва да подпомогнат увеличаването на производствения капацитет на европейската отбранителна индустрия, да ограничат административните забавяния и да улеснят сътрудничеството между държавите членки.

Европейският парламент определя Defence Readiness Omnibus като пакет, който цели по-бърза и по-опростена регулаторна среда за европейската отбранителна индустрия, включително чрез ускоряване на разрешителните, инвестициите и трансграничните трансфери.

След приключването на законодателната процедура новите правила ще влязат в сила след публикуването им в Официалния вестник на Европейския съюз, съобразно предвидените за съответните актове срокове.