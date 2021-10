Българин номиниран за PR Professional of the Year

Любомир Аламанов е финалист и в категория PR Team Leader of the Year на едни от най–престижните световни награди за комуникации в света – Platinum PR Awards

SiteMedia Consultancy е номинирана за Агенция на годината в конкуренция с десетки агенции от цял свят



Една от най-авторитетните световни медии за комуникации PR News номинира Любомир Аламанов, управляващ партньор на SiteMedia Consultancy, за PR Professional of the Year и за PR Team Leader of the Year в едни от най-престижните световни награди за комуникации в света Platinum PR Awards. Той е единственият представител от Европа, достигал до финала на авторитетните награди. Агенция SiteMedia Consultancy е номинирана за Агенция на годината в категорията за малки агенции (от 6 до 25 служители). SiteMedia Consultancy е и финалист в категорията Re-Branding / Re-Positioning за кампанията на Nivea #daretowowandcare

Специалистите, компаниите и техните проекти са оценявани по постигнатите резултати през последната година, реализирани проекти, работа с клиенти, иновативни подходи, възможности за развитие, нестандартни работни решения, цялостно отношение към работния процес и много други постижения. Церемонията по връчване на наградите ще се състои на 16 ноември.

Любомир Аламанов и SiteMedia Consultancy се съревновават с професионалисти, глобални агенции и компании като Ruder Finn, Bank of America, LinkedIn, Volkswagen, Saatchi & Saatchi, T-Mobile, Alibaba, Ogilvy, FleishmanHillard, Amazon, SAP, Boeing, HP Inc, Porter Novelli, Pepsico и много други. SiteMedia Consultancy е единствената агенция от Източна Европа с номинации на Platinum PR Awards 2021.

Приемам тези номинации като пореден триумф на българската комуникационна общност. Пазарът ни е на световно ниво и можем да се гордеем с това, което правим. Приемам тези номинации и като подарък за 20-ия рожден ден на Българската асоциация на ПР агенциите, която учредихме през 2001 г. През 2005 г., когато като пръв неин председател проведох преговорите за присъединяване към световната общност на комуникационните агенции, можехме само да мечтаем за кампании на световно ниво. Днес, спокойно можем да кажем, че сме наравно с останалите пазари и даже понякога диктуваме тенденциите в развитието на сектора“, сподели Любомир Аламанов, управляващ партньор в SiteMedia Consultancy и допълни: „Годината беше тежка и постави на изпитание всички нас.

В ситуация на глобална криза професионалната комуникация може да спасява животи и да сплотява общностите. Change Management Communications, Conflict solving / Problem resolving са само някои от бъдещите насоки за развитие на комуникациите. Потенциалът на нашия пазар е огромен, трябва само да продължим и да демонстрираме добри практики.“

2 / 2Любомир Аламанов работи в сферата на комуникациите повече от 20 години. За този период той е ръководил проекти за Coca-Cola, Microsoft, HP, Telenor, Lidl, Heineken, Nestle, Beiersdorf, Siemens и много други. Проектите и кампаниите, в които е участвал, са спечелили повече от 100 български и международни награди. През 2016 г. е посочен за един от най-влиятелните комуникационни специалисти в сферата на Community Relations, а една от най-авторитетните световни медии за комуникации PR News го включи в своя ежегоден списък с професионалисти-иноватори, допринесли изключително за развитието на ПР професията – 50 Game-Changers of PR for 2017. През 2018 г. The Holmes Report го посочи в престижния списък Innovator 25 EMEA 2018. А най-голямата световна организация на ПР-агенции и национални асоциации International Communications Consultancy Organization (ICCO) го номинира три години поред за PR Leader за целия свят в престижните Global Awards 2018, 2019, 2020. PR News го номинира за CEO of the Year 2019 на престижните Platinum PR Awards, а агенцията му SiteMedia Consultancy е обявена за Agency of the Year 2019 за целия свят. Любомир Аламанов е съосновател на Българската асоциация на ПР агенциите (БАПРА) и неин пръв Председател на Управителния съвет. Член е на Българското дружество за връзки с обществеността.

Пълният списък с всички финалисти в Platinum PR Awards 2021 може да видите тук.