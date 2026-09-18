Диего Хименес участва в нов епизод на „Подкаст на Руския дом“ след стаж в Руската централна избирателна комисия

Организацията на изборния процес в Русия и впечатленията на чуждестранни специалисти са сред темите в нов епизод на „Подкаст на Руския дом“. Гост е Диего Хименес – юрист от Коста Рика и делегат на програмата „Ново поколение“ на Россотрудничество.

В разговора Хименес споделя своя опит от стаж в Руската централна избирателна комисия и коментира кои аспекти от организацията на изборите са привлекли вниманието му.

Особено впечатление му е направила скоростта на изборния процес на фона на големия брой избиратели и значителната територия на страната. По думите му провеждането на избори в множество региони, включително отдалечени от Москва, представлява сериозно организационно предизвикателство.

В епизода се обсъждат още практики и опит, с които Хименес се е запознал по време на престоя си, както и кои от тях според него биха могли да бъдат приложени в други държави.

„Подкаст на Руския дом“ е част от информационните формати на Россотрудничество, като организацията публикува епизоди и материали по различни теми в своите онлайн канали. (RUTUBE)