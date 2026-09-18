Жребият за Купата на България ще бъде изтеглен на 23 септември в София

Ще бъдат определени двойките за втория предварителен кръг и за 1/16-финалите на турнира

Жребият за втория кръг от предварителната фаза и първия кръг от финалната фаза на SESAME Купа България ще бъде изтеглен на 23 септември от 18:00 часа в зала „Шекспир“ на Гранд хотел „Милениум“ в София, съобщиха от Българската професионална футболна лига.

Във втория предварителен кръг ще участват 36 отбора – 16 от Втора професионална лига и 20 тима с аматьорски статут, излъчени от четирите Зонални съвета на БФС. Те ще бъдат разделени в две урни, а жребият ще определи 18 двойки. Победителите ще бъдат решени в една среща, като домакин ще бъде отборът от втората урна.

В първата урна са Берое, Вихрен, Добруджа 1919, Етър ВТ, Локомотив (Горна Оряховица), Марек 1915, Монтана 1921, Несебър, Пирин 22, Рилски спортист 2011, Спартак (Плевен), Спортист 2009, Фратрия, Хебър 1918, Черноморец 1919 и Янтра 2019.

Във втората урна попадат Академик (Свищов), Балкан 1929, Бдин 1923, Беласица, Бенковски (Исперих), Ботев (Нови пазар), Ботев 1937, Волов Шумен 2007, Загорец, Крумовград, Миньор (Перник), Национал (София), Нефтохимик 1962, Оборище, Локомотив (Мездра), Родопа, Спартак 1947 (Пловдив), Ямбол 1915, Чавдар (Троян) и Черноморец (Балчик). Срещите от този етап са предвидени за 3 и 4 октомври.

На 23 септември ще бъде изтеглен и жребият за 1/16-финалите. В тази фаза ще участват 32 отбора – 18-те победители от предварителния кръг и 14 тима от Първа професионална лига.

В първата урна за 1/16-финалите са Арда 1924, Ботев (Враца), Ботев (Пловдив), Дунав (Русе), Левски, Локомотив (Пловдив), Локомотив София 1929, Лудогорец 1945, Септември, Славия 1913, Спартак 1918 (Варна), ЦСКА 1948, ЦСКА и Черно море. Техни съперници ще бъдат класиралите се 18 отбора от предварителната фаза, като именно те ще бъдат домакини.

Мачовете от 1/16-финалите на SESAME Купа България ще се проведат в периода 16–19 октомври 2026 г.