Ученици играха на официалното игрище на ЕвроВолей 2026 в София

Инициативата „С волейбол на училище“ започна новата учебна година със специален турнир в „Арена 8888 София“

Програмата „С волейбол на училище“ на Българската федерация по волейбол даде старт на инициативите си за новата учебна година със специално събитие в „Арена 8888 София“. Деца от столични училища получиха възможност да играят на официалното игрище на Европейското първенство за мъже.

В турнира участваха ученици от 135. СУ „Ян Амос Коменски“, 12. СУ „Цар Иван Асен II“, 109. ОУ „Христо Смирненски“ и 119. СУ „Акад. Михаил Арнаудов“. За тях беше пресъздадена атмосферата от големите мачове – излизане през официалната арка, светлинно шоу и протокол, подобен на този при срещите от ЕвроВолей 2026.

Отборите бяха смесени – с момичета и момчета. Към инициативата се присъединиха и деца и младежи в неравностойно положение от пет центъра за настаняване от семеен тип в София.

Специален гост беше президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев, който поздрави младите участници. На събитието присъстваха още представители на БФВ, Алианц България и Столична община.

Инициативата се проведе с подкрепата на Алианц България и със съдействието на Столична община. В края на турнира всяко дете получи почетен медал като спомен от участието си.

Събитието постави началото на новия сезон на „С волейбол на училище“ – програма, насочена към популяризирането на спорта сред децата и насърчаването им да бъдат активни и да развиват умения за работа в екип.