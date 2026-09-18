Виена Шьонбрун Оркестра идва в Пловдив с „Коледен златен галаконцерт“

Световноизвестният оркестър ще гостува на 16 декември в „Комплекс С.И.Л.А.“ като част от шестдневното си турне в България

Световноизвестният Виена Шьонбрун Оркестра се завръща в България с празничния спектакъл „Коледен златен галаконцерт“. В Пловдив концертът ще се състои на 16 декември в „Комплекс С.И.Л.А.“.

Турнето ще премине през шест български града в шест последователни дни – от 14 до 19 декември. Началото ще бъде поставено в Зала 1 на НДК в София на 14 декември, след което оркестърът ще гостува в Русе на 15 декември, Пловдив на 16 декември, Стара Загора на 17 декември, Варна на 18 декември и Шумен на 19 декември.

Създаден през 1997 г., оркестърът носи името на прочутия дворец Шьонбрун и представя музикалната традиция на австрийската столица. В репертоара му присъстват произведения на Хайдн, Моцарт и Щраус, а през годините съставът е изнасял концерти в редица държави в Европа, Азия, Северна и Южна Америка.

„Коледен златен галаконцерт“ ще съчетае класическа музика, солистични изпълнения и танц. Програмата е разделена на две части – първата е посветена на атмосферата на имперска Виена и нейните балове, а втората ще предложи специална коледна музикална програма.

На диригентския пулт ще застане маестро Гуидо Манкузи. За българската публика това ще бъде пета поредна среща с Виена Шьонбрун Оркестра.

Организатор на турнето е Vienna Trend Events. До края на септември билетите се предлагат с отстъпка с промокод VIENNA20, като могат да бъдат закупени и чрез Eventim.

Билети за „Коледен златен галаконцерт“