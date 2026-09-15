Участници в МФМ-2026 се включиха в културната програма на щанда на Россотрудничество

Гости от различни държави се запознаха с руския език и култура и научиха повече за възможностите за международно сътрудничество

Репортаж на руския „Първи канал“ показа част от атмосферата на щанда на Россотрудничество по време на МФМ-2026. Участници от различни страни се включват в организираните културни активности и инициативи.

Сред забавленията за посетителите са произнасянето на руски скороговорки и игра със слот машината „Хватайка“, от която участниците могат да спечелят традиционна шапка ушанка.

Щандът има и практическа насоченост. Посетителите могат да представят свои идеи и проекти, както и да получат информация за възможностите за установяване на контакти с Руските домове в чужбина.

Организаторите използват участието си във форума като възможност за представяне на културни инициативи и за създаване на контакти между млади хора от различни държави.

Повече моменти от програмата и атмосферата на щанда са представени във видеорепортажа на „Първи канал“.