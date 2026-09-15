България с трета победа на Европейското първенство след 3:1 срещу Израел

Националите преодоляха трудното начало и стигнаха до успех в „Арена 8888“, а последният мач в групата е срещу Полша

Националният отбор на България записа третата си победа на Европейското първенство по волейбол, след като се наложи над Израел с 3:1 (21:25, 25:22, 25:15, 25:20).

След колебливо начало българските волейболисти намериха своя ритъм и доминираха в последните два гейма. До края на груповата фаза за България остава двубоят срещу Полша в сряда, който ще определи крайното класиране на националите в групата.

Сред зрителите в „Арена 8888“ отново беше футболната легенда Христо Стоичков, който подкрепяше отбора заедно с президента на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев.

Трудно начало и силен обрат

България започна добре първата част и поведе с 12:9, но серия от пет поредни точки позволи на Израел да обърне развоя на гейма. Националите не успяха да възстановят преднината си и съперникът взе първата част.

Във втория гейм България стартира с 5:1 след силен начален удар на Александър Николов. Последва оспорвана игра, а при 18:18 спорно отсъждане след видеопреразглеждане предизвика напрежение на терена и трибуните.

Прекъсването обаче даде допълнителен импулс на българския състав. Националите поведоха с 23:20 и впоследствие затвориха гейма с 25:22, изравнявайки резултата.

България пое пълен контрол

В третата част националите показаха значително по-уверена игра. Те бързо поведоха с 8:3, увеличиха аванса си до 15:8 и не позволиха на Израел да се върне в гейма. България спечели убедително с 25:15.

Силното представяне продължи и в четвъртия гейм. Александър Николов даде тон за ранна преднина, а капитанът Алекс Грозданов и Аспарух Аспарухов допринесоха със силни изяви от начален удар и на блокада. България затвори частта с 25:20 и мача с 3:1.

С третия си успех на Европейското първенство националите вече насочват вниманието си към решаващия сблъсък с Полша, от който ще зависи позицията им след края на груповата фаза.