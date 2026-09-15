Международното водолазно учение „Тритон – 2026“ започна във Варна

Военнослужещи от България, Румъния и Турция тренират откриване и унищожаване на боеприпаси под вода

Водолазното учение на Военноморските сили с международно участие „Тритон – 2026“ беше официално открито във Варна. То се провежда в района на Военноморска база – Варна и в българските териториални води.

В учението участват военнослужещи от военноморските сили на България, Румъния и Турция, специализирани в откриването и унищожаването на боеприпаси под вода.

Основната цел на „Тритон – 2026“ е усъвършенстването на тактически водолазни практики и техники в съюзен формат и в динамична среда. Подготовката обхваща целия процес – от планирането и изпълнението на операциите до последващия им анализ.

Учението се провежда за шеста поредна година

„Тритон“ се организира за шеста поредна година, като действията на участниците се ръководят от стандартите и процедурите на НАТО.

Чрез изпълнението на различни задачи се цели повишаване на способностите и отбранителния потенциал на военноморските сили в условията на променената среда за сигурност в Черноморския регион.

Особено внимание се отделя на противоминните операции, които са регулярна част от дейността на българските и съюзническите военноморски сили. Причината е непредсказуемата заплаха, която представляват дрейфащите мини в морето.

Международното учение дава възможност на участващите екипи да подобрят взаимодействието помежду си и да усъвършенстват подготовката си за реакция при подводни заплахи.