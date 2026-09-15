Община Банско прие бюджет от над 25,3 млн. евро за 2026 година

Над 8,2 млн. евро са предвидени за капиталови инвестиции със собствени средства и финансиране по европейски и други донорски програми

Финансовата рамка на Община Банско за 2026 година е в размер на 25 316 474 евро. Бюджетът беше приет на редовно заседание на Общинския съвет.

Малко повече от половината от средствата – 12 868 906 евро, са планирани като собствени данъчни и неданъчни приходи. Субсидиите от централния бюджет възлизат на 12 447 568 евро и са предназначени за образование, социални дейности, здравеопазване, отбрана и сигурност, както и за издръжка на общинската администрация.

В бюджета са заложени средства за развитието на спорта и местните спортни клубове, както и за разширяване на културната програма на общината и дофинансиране на читалищата.

Над 8 млн. евро за капиталови инвестиции

Община Банско разполага с 3 757 326 евро собствени средства за капиталови инвестиции, както и с още 4 463 341 евро от европейски и други донорски програми.

Инвестиционната програма вече е в процес на изпълнение. Рехабилитират се улици, обновяват се паркове и зелени площи и се изграждат нови детски и спортни площадки. Предстои ремонт и на поредната сграда на детска градина „Здравец“.

Изпълнява се и първият договор от проекта за интегрирани териториални инвестиции – велоалеята до местността „Бетоловото“.

Кметът Стойчо Баненски изрази надежда, че с общи усилия до края на годината ще бъдат реализирани всички обекти от инвестиционната програма. Той подчерта и необходимостта новоизградената и обновена инфраструктура да бъде опазвана.