Кметът на Мездра с поздрав към ученици, учители и родители за 15 септември

Градоначалникът пожела успешна и вдъхновяваща учебна година и призова учениците да бъдат любопитни, смели и упорити

По случай началото на новата учебна година кметът на община Мездра Иван Аспарухов отправи поздравителен адрес към учениците, учителите и родителите.

В посланието си той определя 15 септември като специален ден, който отваря вратите на българското училище с детски усмивки, вълнение и надежда за по-добро бъдеще. За първокласниците това е началото на ново пътешествие към знанието, а за зрелостниците – последна учебна година преди новите житейски хоризонти.

Кметът призова учениците да бъдат любопитни, смели и упорити, да не се страхуват да задават въпроси, да мечтаят и да преследват целите си. Той подчерта, че училището е не само място за придобиване на знания, но и среда, в която се изграждат характери, приятелства и мечти.

Специална благодарност Иван Аспарухов отправи към учителите за тяхната всеотдайност, търпение и грижа.

„Вашата работа оставя следа. Вие не просто преподавате уроци – вие възпитавате ценности, изграждате личности и давате криле на бъдещето“, се посочва в поздравителния адрес.

Към родителите кметът отправи призив да бъдат до децата си, да ги подкрепят и насърчават и заедно с учителите да им помагат да израснат като добри, достойни и отговорни хора.

Особено послание е отправено към първокласниците, на които Иван Аспарухов пожела незабравимо първо „Добре дошли в училище!“, а на всички ученици – вдъхновение, любознателност, верни приятелства и много покорени върхове.

„На добър час през новата учебна година!“, завършва поздравлението на кмета на община Мездра.