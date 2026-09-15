ЕС обмисля ограничения за достъпа на деца под 15 години до социални мрежи и AI чатботове

Предложението предвижда родителски контрол, проверка на възрастта и по-строги мерки за защита на непълнолетните онлайн

Европейският съюз обсъжда нови мерки за защита на децата и тийнейджърите в интернет, които предвиждат ограничаване на достъпа на лица под 15-годишна възраст до социални мрежи, платформи за споделяне на видео, чатботове с изкуствен интелект и онлайн игри.

Според представеното предложение децата на възраст между 3 и 12 години ще могат да използват само подходящи за възрастта им услуги и под родителски контрол.

За тийнейджърите на 13 и 14 години се предвижда възможност за използване на ограничени профили, които също ще бъдат под надзора на родител или настойник.

Технологичните компании от своя страна ще трябва да засилят механизмите за проверка на възрастта на потребителите, да предоставят по-ефективни инструменти за родителски контрол и да подобрят системите за сигнализиране за вредно или неподходящо съдържание.

Основната цел на инициативата е да бъде намален рискът за непълнолетните от вредно съдържание и други опасности в дигиталната среда.

Предложението все още не е окончателно прието. За да се превърне в действащо законодателство, то трябва да премине през необходимите процедури и да получи одобрение на европейско ниво.