Работата по граждански договор дава по-голяма свобода, но не осигурява същите права като трудовия договор. Ето какво трябва да знаем за платения и неплатения отпуск.

Гражданските договори се използват често за извършване на конкретна услуга, задача или изработване на определен резултат. Един от важните въпроси за хората, които работят по този начин, е: имаме ли право на отпуск при граждански договор?

Краткият отговор е: по правило не разполагаме със законово гарантиран платен годишен отпуск, какъвто имат работещите по трудов договор.

Защо няма платен отпуск при граждански договор?

Основната причина е, че гражданският договор не е трудов договор. Отношенията между страните обичайно се уреждат по Закона за задълженията и договорите, а не по Кодекса на труда.

При трудов договор служителят има работодател, определено работно време и редица трудови права. Сред тях е и правото на платен годишен отпуск, чийто минимален размер по Кодекса на труда обичайно е 20 работни дни.

При гражданския договор акцентът е върху изпълнението на възложена работа или постигането на договорен резултат. Поради това изпълнителят няма автоматично право на платен годишен отпуск.

Можем ли все пак да си вземем почивка?

Да, но това не е „отпуск“ в смисъла на Кодекса на труда.

При граждански договор страните могат да уговорят сроковете, начина на изпълнение и периодите, през които няма да се извършва работа. Ако например изпълнителят иска да отсъства за две седмици, това може да бъде съобразено с условията на договора и договорено с възложителя.

Важно е обаче да се следят крайните срокове. Почивката сама по себе си не освобождава изпълнителя от задължението да предостави договорения резултат в определения срок.

Има ли неплатен отпуск при граждански договор?

И понятието „неплатен отпуск“ е характерно за трудовите правоотношения.

При граждански договор обикновено не говорим за платен или неплатен отпуск. Възможно е просто да има период, през който изпълнителят не извършва дейност, стига това да е допустимо според договора и да не пречи на изпълнението на поетите задължения.

Какво става при заболяване?

Тук също има съществена разлика между трудовия и гражданския договор. Самото сключване на граждански договор не предоставя автоматично същите права при временна неработоспособност, каквито има работникът по трудово правоотношение.

Правото на парично обезщетение при заболяване зависи от осигурителния статус на лицето и от това дали са изпълнени законовите условия за съответния вид обезщетение.

Може ли в гражданския договор да бъде договорена почивка?

Да. Страните имат значителна свобода да определят условията на гражданския договор. Например могат предварително да предвидят периоди, в които изпълнението ще бъде преустановено или срокът ще бъде удължен.

Това обаче не превръща договорената почивка в платен годишен отпуск по Кодекса на труда.

Важно: когато гражданският договор всъщност прилича на трудов

Особено внимание е необходимо, когато човек формално работи по граждански договор, но на практика има фиксирано работно време, определено работно място, постоянни трудови функции и работи под контрола и организацията на възложителя.

В подобни случаи може да възникне въпрос дали отношенията всъщност имат характеристиките на трудово правоотношение. Наименованието „граждански договор“ само по себе си не е достатъчно – значение имат реалните условия, при които се полага трудът.

Накратко: имаме ли право на отпуск при граждански договор?

По правило няма законово гарантирано право на платен годишен отпуск при граждански договор. Почивката и периодите без изпълнение могат да бъдат договорени между страните, но те не представляват отпуск по смисъла на трудовото законодателство.

Затова преди подписване на граждански договор е добре внимателно да се проверят сроковете, условията за изпълнение, възнаграждението и възможностите за временно прекъсване на работата.