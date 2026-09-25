Тунли – раят на калиграфи, учени и поети в новия епизод на „Из Китай с Павел“

Древни каменни мостове, канали, градини и архитектура от няколко китайски династии разкриват магията на един от най-известните водни градове на юг от река Яндзъ

Новият епизод на „Из Китай с Павел“ отвежда зрителите в Тунли – един от шестте най-известни старинни водни градове на юг от река Яндзъ и място, съхранило неповторимата атмосфера на традиционен Китай.

Тунли е известен по света със своите старинни сгради, вековни каменни мостове, красиви гледки и културата на местните жители. Градът е заобиколен от вода, а отделните му части са свързани чрез стари мостове, които оформят характерния му облик.

Тунли – естествено фотостудио сред вода и старинна архитектура

Благодарение на своето местоположение и съхранената архитектура Тунли изглежда като истинско „естествено фотостудио“.

Градът е обявен за „Национална туристическа атракция от степен 5A“, а в него са запазени редица древни постройки от времето на династиите Сун, Юан, Мин и Цин.

Каналите, каменните мостове и традиционните сгради създават пейзаж, който носи характерния чар на Южен Китай.

„Градината за уединение и размисъл“ – сред символите на Тунли

Една от най-известните забележителности е „Градината за уединение и размисъл“, която е част от Списъка на световното културно наследство и през годините е вдъхновявала множество поети.

Сред останалите забележителности са прочутите Три моста, улицата на династиите Мин и Цин, залата „Гънлъ“ и остров Луосин.

Всяко от тези места разкрива различна страна от културното и архитектурното наследство на района.

Спокойният живот на Дзяннан

Днес Тунли е предградие на град Суджоу, а двете места предлагат възможност на посетителите да се докоснат до автентичния дух на старинните водни градове в Китай.

Тук водата, архитектурата и традициите се преплитат с ежедневния живот и създават характерната спокойна атмосфера на очарователния регион Дзяннан.

В новия епизод на „Из Китай с Павел“ Тунли се разкрива като място, в което историята продължава да живее – сред древните мостове, водните канали, старите градини и архитектурата, вдъхновявала поколения калиграфи, учени и поети.