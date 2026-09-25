Има ли отстъпка при ранно плащане на данък МПС? Ето кога плащаме по-малко

Собствениците на автомобили могат да намалят годишния си данък, ако го платят наведнъж в определения срок

Данъкът върху превозните средства е ежегодно задължение за собствениците на автомобили в България. Един от най-честите въпроси е дали има отстъпка при ранно плащане на данък МПС и кога трябва да бъде внесена сумата, за да се използва намалението.

Има ли отстъпка при плащане на данък МПС?

Да. При плащане на пълния размер на годишния данък върху превозното средство до 30 април се ползва 5% отстъпка.

Важно е целият годишен данък да бъде платен наведнъж в рамките на този срок. Ако собственикът предпочете разсрочено плащане, отстъпката не се прилага.

На колко вноски може да се плати данъкът?

Данък МПС може да бъде платен и на две равни вноски:

първата – до 30 юни ;

; втората – до 31 октомври.

Този вариант позволява задължението да бъде разпределено през годината, но без 5% отстъпка за ранно плащане.

Колко може да спестим?

Размерът на спестената сума зависи от годишния данък за конкретния автомобил.

Например, ако данъкът е 200 лева, при плащане на цялата сума в срока за отстъпка намалението от 5% е 10 лева. Така собственикът ще плати 190 лева.

При годишен данък от 300 лева отстъпката е 15 лева, а при 500 лева – 25 лева.

Как може да се плати данък МПС?

В зависимост от съответната община плащането може да бъде извършено по различни начини – на каса, по банков път или чрез предоставените електронни услуги за плащане на местни данъци и такси.

Преди плащане онлайн е добре да се провери размерът на задължението и дали конкретната община предлага съответния електронен начин за плащане.

Какво става, ако пропуснем срока?

Ако не платите целия годишен данък в срока за 5% отстъпка, губите възможността да използвате намалението, но можете да платите задължението на две вноски в съответните срокове.

При просрочване на законовите срокове върху неплатеното задължение може да се начислява лихва.

Заслужава ли си ранното плащане?

За собствениците, които могат да платят целия данък наведнъж, ранното плащане е лесен начин да намалят разхода си с 5%. При по-висок годишен данък спестената сума също става по-осезаема.

Най-важното е да се помни правилото: плащане на целия данък МПС до 30 април – 5% отстъпка.