Бъдещето на „Княжеска градина“: повече зеленина и нов живот за едно от знаковите места в София

Първата публична дискусия за бъдещето на градината събра различни позиции за Паметника на Съветската армия, но очерта и общи идеи за повече зеленина, достъпност и пространство за градски живот

Как едно място може да помни, без непременно да изисква преклонение? И как историята може да остане видима, без да отнема възможността паркът да бъде жив и използван от различни общности?

Около тези въпроси премина първата публична дискусия от проекта „Бъдеще за Княжеска градина“, проведена на 24 септември в самата градина.

Разговорът събра различни и на моменти остро противоположни позиции, особено по отношение на Паметника на Съветската армия. Наред с различията обаче се откроиха и общи идеи за бъдещето на едно от знаковите обществени пространства в София.

„Княжеска градина“ е повече от историята на един паметник

Кметът на район „Средец“ Трайчо Трайков постави акцент върху съвременния живот на парка – хората, които разхождат кучетата си, спортуват, танцуват танго и бачата или просто използват градината като място за срещи и почивка.

В дискусията участваха проф. Даниела Колева, проф. Петър Цанев, доц. Ясен Кьосев, арх. Валери Гюров и Йордан Ефтимов. Модератор беше кураторът и културолог Владия Михайлова, част от екипа на проекта.

Разговорът проследи различните исторически пластове на „Княжеска градина“ – от ботаническата и зоологическата градина и детските пространства до изграждането на Паметника на Съветската армия и различните намеси в пространството през последните десетилетия.

Проф. Даниела Колева представи резултати от свое изследване със студенти, според което за много млади хора градината е преди всичко място за срещи, спонтанни събирания и градски живот, а монументът невинаги е във фокуса на тяхното внимание.

Така беше поставен и въпросът кой определя значението на едно публично пространство – официално зададеният символ или хората, които го използват всекидневно.

От някогашната зоологическа градина до „В крак с времето“

Проф. Петър Цанев припомни рисунките на животни на Илия Петров, създадени в някогашната Софийска зоологическа градина. Макар вече да не присъстват физически в парка, те остават част от културната памет за мястото.

Йордан Ефтимов насочи вниманието към съжителството на различни образи в историята на градината – от тигъра, лъва и крокодила от някогашния зоопарк до монументалните фигури на Паметника на Съветската армия.

Сред обсъжданите възможности беше наследеното от Паметника да бъде контекстуализирано и да разказва историята си, без това непременно да предполага неговото възстановяване в първоначалния вид.

В дискусията беше засегната и темата за авторството на монумента и политическата и идеологическата среда, в която той е създаден. Припомнени бяха също графитите и художествените намеси върху него през последните десетилетия, сред които „В крак с времето“.

Повече зеленина в „Княжеска градина“

Друг основен акцент беше възможността паркът да стане по-зелен и по-комфортен.

Доц. Ясен Кьосев постави въпроса за голямата площ с твърда настилка около Паметника на Съветската армия и нейното влияние върху градската среда.

Сред обсъдените идеи бяха увеличаване на растителността и засенчването, промяна на съотношението между твърдите настилки и зелените площи и създаване на по-приятна среда за престой.

Беше поставена и идеята различните исторически периоди от развитието на градината да бъдат разпознати и вписани в общ пространствен план.

Арх. Валери Гюров подчерта необходимостта бъдещето на парка да бъде разработено чрез прозрачни процедури, като „Княжеска градина“ бъде разглеждана като цялостна територия с различни функции и общности.

Спорът за Паметника на Съветската армия остава

Най-сериозните различия по време на дискусията очаквано бяха свързани с Паметника на Съветската армия.

От публиката бяха изразени позиции както за окончателното му премахване, така и за възстановяването му като носител на историческа и лична памет. Появиха се и предложения за неговото критическо преосмисляне и контекстуализиране по начин, различен от възстановяването на предишния му вид.

Част от участниците изразиха опасения, че след демонтирането може да остане празно пространство без достатъчно убедителна идея за неговото бъдеще.

Според Трайчо Трайков силната поляризация около Паметника е аргумент да не се пристъпва към механично възстановяване на монумента в първоначалния му вид, а да бъдат търсени други решения за мястото.

От място на разделение към място за срещи

Въпреки различията една от пресечните точки в разговора беше идеята „Княжеска градина“ да се развива като зелено, достъпно и отворено пространство за срещи, движение, почивка и различни форми на градски живот.

Първата публична дискусия няма за цел да даде окончателен отговор как трябва да изглежда градината. Тя е част от процеса по създаване на споделена концепция, която впоследствие трябва да бъде превърната в задание за международен архитектурен конкурс.

Така основният въпрос остава отворен – как различните истории на „Княжеска градина“ да останат видими и четими, а самата градина да бъде преди всичко място за живот?