Сергей Лавров проведе 14 двустранни срещи в рамките на Общото събрание на ООН

Руският външен министър представи и инициативата за нова архитектура на евразийската сигурност и участва в среща за Евразийската харта за многообразието и многополюсността

Руският външен министър Сергей Лавров продължи интензивната си дипломатическа програма в рамките на Седмицата на високо равнище на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.

Лавров участва в среща на високо равнище, посветена на стартирането на работата по Евразийската харта за многообразието и многополюсността през XXI век.

В изказването си той представи руската позиция за необходимостта от нов модел на сигурност в Евразия.

„Предложихме създаването на нова архитектура за евразийска сигурност като основа за мирното и прогресивно развитие на всички народи на нашия най-голям и най-богат континент, дом на няколко най-древни цивилизации“, заяви Лавров.

По думите му при представянето на инициативата Москва е взела предвид възхода на многополюсността, който руският външен министър определи като устойчива тенденция в световните отношения за години напред.

14 двустранни срещи за един ден

През третия ден от дипломатическата си програма Сергей Лавров проведе 14 двустранни срещи с представители на държави от Азия, Африка, Близкия изток, Латинска Америка и Карибския регион.

Руският външен министър разговаря с министрите на външните работи на Казахстан, Индия, Сингапур, Судан, Кувейт, Гватемала, Уругвай, Гвиана, Мароко, Ирак и Малдивите.

Лавров проведе срещи още с вицепрезидента на Уганда, министър-председателя на Барбадос и заместник-председателя на Президентския съвет за управление на Йемен.

Интензивната програма е част от участието на руската делегация в 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.