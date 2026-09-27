Борислав Гуцанов: Пълна мобилизация на БСП за президентските избори

Предизборните щабове на БСП и Прогресивна България трябва да работят в пълен синхрон, заяви Гуцанов

БСП се мобилизира за предстоящите президентски избори, като местните структури на партията подготвят предизборни срещи и организационни действия в подкрепа на кандидатите за президент и вицепрезидент Илияна Йотова и Кирил Вълчев.

„Предизборните щабове на БСП и президента Йотова трябва да работят в пълен синхрон. На предстоящите избори задачата е да повишим избирателната активност, както и резултата“, заяви Борислав Гуцанов.

По думите му предизборната кампания ще даде възможност за мобилизиране на актива и членовете на социалистическата партия.

„Победата на Йотова е победа за България“, заяви още Гуцанов, изразявайки политическата позиция на партията.

БСП-Варна подготвя срещи по общини

Областната организация на БСП във Варна заявява пълна готовност за предстоящия вот.

По време на заседание на Областния съвет са обсъдени детайлен план за действие, основните приоритети на кампанията и организационните стъпки по общини.

Областният председател Павел Раличков съобщи, че предстои да бъдат организирани предизборни срещи във всяка една от общините във Варненска област.

Социалистите заявяват подкрепата си за кандидат-президентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев и посочват като аргументи техния професионален опит и публична дейност.

БСП вече обяви поредица от организационни срещи преди началото на кампанията, включително с областните председатели на партията и с кметове, издигнати или подкрепени от социалистите.