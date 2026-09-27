Две акции срещу наркоразпространението в София: Откриха хероин, фентанил и други наркотици

Двама мъже са привлечени като обвиняеми след операции в столичните квартали „Овча купел“ и „Сердика“

Две операции срещу разпространението на наркотични вещества са проведени на 25 септември в София. При действията в ж.к. „Овча купел“ и ж.к. „Сердика“ са задържани двама мъже, на които впоследствие са повдигнати обвинения.

Наркотици в нает апартамент в „Овча купел“

При първата операция е задържан 51-годишен криминално проявен и многократно осъждан мъж.

В специално нает от него апартамент са открити различни видове наркотични вещества. Иззети са над 30 грама кристалообразно вещество, около 150 грама хероин, марихуана и фентанил.

По случая е образувано досъдебно производство за разпространение на наркотични вещества.

След докладване на материалите в Софийската градска прокуратура на 51-годишния мъж е повдигнато обвинение. С прокурорско постановление той е задържан за срок до 72 часа.

Дилър е задържан при сделка в „Сердика“

В същия ден е проведена операция и в столичния ж.к. „Сердика“.

При покупко-продажба на наркотични вещества са установени 36-годишен дилър, многократно осъждан рецидивист, и 35-годишен купувач.

При претърсването на 36-годишния са открити пликче с кристалообразно вещество, пари и мобилен телефон.

Мъжът е задържан, а по случая е образувано досъдебно производство за разпространение на наркотични вещества.

След доклад на материалите в Софийската градска прокуратура му е повдигнато обвинение и с прокурорско постановление е оставен в ареста за срок до 72 часа.