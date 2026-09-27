Биостопанство край Варна отваря врати: Посетителите ще могат сами да засаждат и берат зеленчуци

„ВКУСнаГРАДИНА“ в Игнатиево кани семейства и деца на 3 октомври на безплатен Ден на отворените врати с биоградинарство, кулинарна демонстрация и игри сред природата

Биологичното стопанство „ВКУСнаГРАДИНА“ в град Игнатиево край Варна ще отвори вратите си за посетители на 3 октомври (събота) от 10:00 до 14:00 часа.

Стопанството съществува от 2023 г. и досега е произвело поне 100 тона зеленчуци, отгледани по природосъобразни методи. То е четвъртото българско биостопанство, което организира подобно събитие в съвместна инициатива с Фондацията за биологично земеделие „БИОСЕЛЕНА“.

Денят на отворените врати е предназначен за всички, които искат да видят отблизо как могат да се отглеждат зеленчуци с грижа за човешкото здраве и природата.

Посетителите ще могат да станат биоградинари

Програмата е разделена условно на три части – полезно, практично и вкусно.

По време на разходката из стопанството посетителите ще научат повече за принципите на биологичното земеделие и работата на шестимата градинари във „ВКУСнаГРАДИНА“. Те ще разкажат как се грижат за растенията, как се справят с болестите и неприятелите и какви принципи следват при производството.

Желаещите ще могат и сами да се включат в работата чрез своеобразен „агрифитнес“ – да използват грелинет и сеялка, да засаждат моркови и салати и да разгледат различните зеленчуци в градината.

Сред тях са домати, краставици, пипер, алабаш, зеле, салати и репички.

Готвене с есенната реколта

Кулинарната част на събитието ще бъде поверена на Данчо от „Прегърни готвача“, който ще приготви на място ястие с есенната продукция на стопанството.

Посетителите ще могат да го опитат и да научат рецептата за приготвянето му.

В края на посещението всеки желаещ ще има възможност сам да си набере зеленчуци и да ги закупи на място.

Игри и изненади за децата

Организаторите са подготвили специална програма и за най-малките посетители. Децата ще могат да играят сред природата, да участват в търсене на съкровища и да стрелят по мишени върху бали със слама с торбички, пълни с пясък.

Събитието е подходящо за семейства с малки деца, участието е безплатно и не е необходимо предварително записване.

Предстоят и други издания на фермерски училища за деца и дни на отворените врати в биоферми в различни части на страната.

Инициативите се организират в рамките на тригодишния проект „Заедно за природата – граждани за зелено бъдеще“, който се изпълнява от 1 октомври 2025 г. до 30 септември 2028 г. с подкрепата на Швейцарско-българската програма за сътрудничество.

Кога: 3 октомври 2026 г., събота

Час: 10:00 – 14:00 ч.

Къде: „ВКУСнаГРАДИНА“, гр. Игнатиево, край Варна

Вход: свободен, без предварително записване