Сензацията в тениса Пламен Павлов от Ямбол със специална награда от ФАФА

Пламен Павлов от Ямбол получи специална награда по повод 10-годишния юбилей на федерация „Адаптирана физическа активност“.

Младата сензация в тениса е първият българин със синдрома на Даун, който през 2026 година ще представлява България на Световното първенство за деца с това заболяване в София. 14-годишният Пламен Павлов вече е двоен сребърен медалист от европейското първенство в Чехия, което е огромен успех, както за него, така и за треньорката му Таня Лахтева.

На тържествената церемония по повод 10-годишнината на федерация „Адаптирана физическа активност“ присъства и заместник-кметът на Ямбол Енчо Керязов, който връчи наградите в категория лека атлетика. Общо 24 спортисти със синдром на Даун получиха специални награди от федерацията, а сред гостите бяха също министърът на правосъдието Георги Георгиев, президентите на федерациите по бокс и по гимнастика Красимир Инински и Красимир Дунев, вицепрезидентът на федерацията по художествена гимнастика Невяна Владинова, Момчил Даскалов, кмет на район “Сердика” и др. Георги Александров, съветник по спорта на президента Румен Радев, връчи почетен плакет на президента на ФАФА Слав Петков от името на държавния глава по повод юбилея. Министър Георги Георгиев също награди с плакет федерацията за подкрепата към хората с интелектуални затруднения чрез спорта.

