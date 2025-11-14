Регата „Есенни ветрила“ закрива сезона на морските спортове във Варна

Поредното издание на регатата „Есенни ветрила“ ще се проведе от 10:00 ч. на 15.11.2025 г. (събота) и ще отбележи края на спортно-състезателния сезон за морските спортове във Варна.

Организатори на събитието са СК „Черно море Бриз кану каяк“, Ветроходен клуб „Синева“ и СГК „Черно море“ с подкрепата на Дирекция „Спорт“ към Община Варна.

Очаква се надпреварата да събере над 100 състезатели от различни възрасти, които ще премерят сили в регатите по ветроходство, академично гребане и кану-каяк. Домакини на проявата ще бъдат Гребна база „Бриз“, Гребна база „Сия Нейкова“ и Ветроходна база „Порт-Варна“.

Награждаването на победителите и официалното закриване на сезона ще се проведе на Морска гара от 16:30 ч. на 15.11.2025 г.

