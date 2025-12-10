Удължава се срокът за изпълнение на две национални научни програми

С решение на Министерския съвет срокът за изпълнение на дейностите по две национални научни програми ще бъде удължен през 2026 г.

„Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“ се удължава до края на 2026 г., а „Сигурност и отбрана“ до м. май 2026 г.

Националната програма за развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина има за цел да създаде траен академичен интерес към дисциплината както в страната, така и в чужбина. Програмата предвижда подкрепа за изграждането на авторитетна научна общност, развитие на кадровия потенциал зад граница и утвърждаване на международния престиж на българистиката чрез съвременни образователни и изследователски формати. Ключов елемент е създаването на национална дигитална платформа „Българистика“ със свободен достъп, която да обедини и надгради съществуващите ресурси в областта на езика, литературата, историята, изкуствата, етнографията и фолклора.

Националната програма за изследвания в областта на сигурността и отбраната цели създаването на благоприятна среда за развитие на обществото и държавата чрез провеждане на координирани и целеви фундаментални и приложни научни изследвания и създаване на устойчиво партньорство между научни и образователни организации чрез съвместно участие в национални и европейски изследователски мрежи, програми и проекти. По програмата се извършва научноизследователска, научно-приложна и приложна дейност в направленията „Сигурност“, „Киберсигурност и киберотбрана“ и „Отбрана и защита на населението при бедствия и аварии“.

Удължаването на срока на програмите е с цел изпълнение на всички заложени дейности и е без допълнително финансиране.

