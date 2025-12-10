Коледната магия пътува с нас през целия декември!

През целия месец декември по Линия № 12 ще се движат специални Коледни автобуси – празнично украсени, изпълнени с настроение, уют и изненади!

Празнична томбола ще обхване всички автобуси от градския и междуселищния транспорт, така всеки пътник ще може да участва.

В празничните автобуси по Линия № 12 ви очакват:

Подаръци за най-малките

На 24 и 25 декември 2025 г. всички деца ще получат празнични изненади.

Истинска коледна атмосфера

Празнична украса, музика и много настроение – за едно по-топло и усмихнато пътуване.

Голяма празнична томбола

От 11 декември 2025 г. (сряда) всеки пътник в автобусите на градския и междуселищен може да участва и да спечели:

– Годишна карта за пътуване за градския транспорт;

– 6-месечна карта за пътуване за града

– 3-месечна карта за пътуване за града

– За междуселищните линии – 3 награди, осигуряващи по един месец безплатно пътуване за линия.

Томболата и специално обозначените кутии ще бъдат поставени във всички автобуси на градския и междуселищния транспорт.

Как да участвате?

Качете се в автобусите, попълнете имената си и телефон за контакт на празничния талон и го пуснете в обозначената кутия. Така автоматично участвате в празничния жребий.

Нека заедно превърнем пътуването в нещо по-топло, по-светло и истински празнично!

