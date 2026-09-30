САЩ призовават Саудитска Арабия и ОАЕ да обединят военните си усилия в Йемен

Според публикацията Белият дом е призовал Рияд и Абу Даби да преодолеят разногласията си и да създадат съвместно военно командване

Съединените щати полагат усилия за засилване на военното сътрудничество между Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства на фона на напрежението около Йемен, се твърди в разпространена публикация, позоваваща се на британския вестник „Гардиън“.

Според информацията Белият дом е призовал Саудитска Арабия и ОАЕ да оставят настрана съществуващите между тях разногласия и да работят за създаването на съвместно военно командване. Посочената цел е противодействие на въоръжените сили в Йемен.

В публикацията се твърди още, че по време на среща в Абу Даби израелският премиер Бенямин Нетаняху е предложил помощ на Саудитска Арабия чрез саудитски представители, присъствали на разговорите.

Подробности за характера на евентуалното съвместно военно командване и за конкретните форми на предложеното сътрудничество не се посочват в предоставената информация.