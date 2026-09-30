Автомобилната аптечка е част от задължителното оборудване на превозното средство. Какво рискува шофьорът, ако тя липсва, и какво трябва да проверим преди да тръгнем на път?

Когато говорим за задължителното оборудване на автомобила, повечето шофьори веднага се сещат за пожарогасителя и предупредителния триъгълник. Аптечката обаче също е задължителна и липсата ѝ може да доведе до санкция при проверка на пътя.

Задължителна ли е аптечката в автомобила?

Да. Съгласно българските правила моторните превозни средства трябва да разполагат с необходимото оборудване за действие при аварийни ситуации и оказване на първа помощ.

Аптечката не трябва просто да присъства в автомобила. Важно е тя да бъде оборудвана с необходимите материали и да се съхранява така, че да може да бъде използвана при необходимост.

Каква е глобата за липса на аптечка?

При проверка от органите на Пътна полиция липсата на задължително оборудване може да доведе до административна санкция.

За липса на аптечка в автомобила обичайно се посочва глоба от 20 лева, когато нарушението се санкционира по общата разпоредба на Закона за движението по пътищата за нарушения, за които не е предвидено друго наказание.

Конкретната правна квалификация и санкцията обаче зависят от установеното нарушение и обстоятелствата при проверката.

А ако аптечката е празна или с изтекъл срок?

Това е един от въпросите, които често създават объркване сред водачите. Не е достатъчно просто да имате кутия с надпис „Аптечка“.

Периодично проверявайте нейното съдържание. Някои от материалите могат да имат определен срок на годност или с времето да станат негодни за употреба.

Ако сте използвали част от съдържанието, например бинт, марли или ръкавици, добре е те да бъдат заменени възможно най-скоро.

Какво трябва да има в автомобилната аптечка?

Автомобилната аптечка е предназначена за оказване на първа помощ до пристигането на медицински екип. В нея се включват материали за първоначална обработка и превързване на наранявания.

Сред тях обичайно са:

стерилни превръзки и марли;

бинтове;

лепенки;

средства за превръзка;

защитни ръкавици;

ножица;

други принадлежности за оказване на първа помощ.

Най-сигурният вариант е водачът периодично да проверява дали аптечката отговаря на действащите изисквания, вместо да разчита на комплект, който стои в багажника от години.

Къде трябва да държим аптечката?

Аптечката трябва да бъде лесно достъпна и защитена от повреждане. Добра практика е да има постоянно определено място в автомобила, така че при инцидент да не се губи време в търсенето ѝ.

Особено през лятото трябва да се има предвид, че температурата в автомобил, оставен на слънце, може да стане много висока. Следвайте и указанията за съхранение на отделните продукти в комплекта.

Какво друго задължително оборудване трябва да има автомобилът?

Преди по-дълго пътуване е разумно да проверите не само аптечката, но и останалото задължително оборудване на автомобила.

Сред най-важните принадлежности са пожарогасителят, предупредителният светлоотразителен триъгълник и светлоотразителната жилетка.

Проверката отнема няколко минути, но може да ви спести неприятности при полицейска проверка и, което е много по-важно, да се окаже решаваща при пътен инцидент.

Не чакайте проверка на пътя

Много водачи се сещат за автомобилната аптечка едва когато бъдат спрени за проверка или когато настъпи инцидент. Затова поне няколко пъти годишно проверявайте дали тя е на мястото си, дали комплектът е пълен и дали съдържанието му е годно за употреба.

Аптечката не е просто изискване, което трябва да изпълним, за да избегнем глоба. Тя е част от оборудването, което може да помогне за оказването на първа помощ в първите и понякога най-важни минути след произшествие.