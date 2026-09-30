Руското посолство изпрати нота до МВнР за реставрацията на Паметника на свободата на Шипка

От дипломатическата мисия заявиха, че очакват внимателно възстановяване на паметника и запазване на историческото му наследство

Посолството на Русия в България съобщи, че е изпратило нота до българското Министерство на външните работи във връзка с реставрацията на Паметника на свободата на връх Шипка.

Позицията е публикувана след запитвания от граждани и медии относно ремонтните дейности и бъдещата експозиция на паметника, свързан с Руско-турската война от 1877–1878 г. и Освобождението на България.

От руското посолство заявяват, че споделят изразената от представители на руската и българската общественост загриженост относно съхраняването на историческото наследство и оригиналния вид на паметника.

Дипломатическата мисия посочва още, че разчита компетентните български институции да осигурят „внимателното и деликатното възстановяване“ на Паметника на свободата, както и бъдещата експозиция да представя събитията от 1877–1878 г. в съответствие с историческите факти.

От посолството съобщават, че са изпратили съответна нота до Министерството на външните работи на България, позовавайки се на член 14 от Договора за приятелски отношения и сътрудничество между Република България и Руската федерация от 4 август 1992 г. В нея е поставен въпросът за двустранните ангажименти, свързани с опазването на историческото наследство.