С указ на държавния глава беше утвърден съставът на Народния съвет на Казахстан

Първата сесия на Народния съвет на Казахстан ще се проведе на 23 и 24 септември 2026 г. в Астана.

В съответствие с алинея 1) на член 5 от Конституционния закон на Република Казахстан „За Народния съвет на Казахстан“, РЕШАВАМ:

1. Приложеният състав на Народния съвет на Казахстан се утвърждава.

2. Настоящият указ влиза в сила от датата на подписването му.

Република Казахстан

Президентът К. Токаев

Астана, Акорда, 22 септември 2026 г

№ 1474

Република Казахстан

Президентски

22 септември 2026 г.

С Указ № 1474

ОДОБРЕНО

Народен съвет на Казахстан

СЪСТАВ

1. Аймурзаева Раушан Нургаликовна – депутат от Маслихата на Мангистауска област

2. Акижанова Гаухар Бериковна – член на Обществения съвет на Карагандинска област, комисар по правата на социално уязвимите категории от населението на Карагандинска област

3. Актаев Жандос Берикули – председател на обществена фондация „Ести Бол Кори“

4. Алтай Алмас – член на общественото сдружение „Еко-социално“, журналист

5. Алтинбеков Бекзат Комарули – председател на Съвета на старейшините на Карагандинска област, председател на Карагандинския регионален клон на общественото сдружение на партията „Адилет“

6. Антоненко Андрей Иванович – ветеран на дипломатическата служба

7. Арсютин Николай Генадиевич – член на асоциацията на юридическите лица „Асоциация на руските, славянските и казашките етнокултурни асоциации“, общественик

8. Асанов Латипша Каймаханович – председател на градския клон на общественото сдружение „Ахыска турска етнокултурна асоциация“ в Шимкент

9. Атайбеков Бахит Ънтикбаюли – председател на Управителния съвет на организацията с нестопанска цел „Републиканска камара на породата Херефорд“

10. Абдибеков Нурбек Еликбаевич – Член на Обществения съвет на Костанайска област

11. Абенов Мурат Абдуламитули – член на Настоятелството на Обществената фондация „За народа на Казахстан“, общественик

12. Абил Еркин Аманжолович – първи заместник-директор на Републиканската държавна институция „Институт по държавна история“

13. Азилханов Марат Алмассули – член на републиканското обществено сдружение „Шанирак“, Асоциация на ведомствата, общественик

14. Алтай Аманжол Дуйсенбаюли – първи заместник-председател на Общественото сдружение „Международен съюз на айтските поети и текстописци“

15. Амиргалиева Айгул Маулишарифовна – депутат от областния маслихат на Атирау

16. Байрамуков Ислам Илясович – член на общественото сдружение „Етнокултурна асоциация на карачаевците и балкарците от Жамбилска област“, ​​почетен майстор на спорта, сребърен медалист от XXVII летни олимпийски игри

17. Бапи Ермурат Сейтказюли ​​- общественик

18. Жанар Бимуратовна – Временно изпълняващ длъжността директор на Общинска държавна институция „Център за допълнително образование“ Академия за творчество и иновации за деца и юноши „Сър Жылдзидари“ към Министерството на образованието на Къзълординска област

19. Болатбек Уалихан Болатбекович – член на Обществения съвет на град Тараз, заместник-председател на Жамбилския регионален клон на общественото сдружение на партията „Адилет“;

20. Борчашвили Исидор Шамилович – професор във Висшето юридическо училище към дружеството с ограничена отговорност „Международен университет Астана“

21. Буларов Лугмар Харкиевич – председател на Надзорния съвет на Републиканското обществено сдружение „Етнокултурна асоциация на дунганите в Казахстан“

22. Гаджибалаев Рафаил Сададин оглы – председател на общественото сдружение „Етнокултурно сдружение на азербайджанците от Костанайска област „Бирлик““

23. Гаджиев Гаджи Шапиевич – вицепрезидент на Общественото сдружение „Национален олимпийски комитет на Република Казахстан“

24. Газдиева Бела Асланбековна – член на асоциацията на юридическите лица „Републиканска етнокултурна асоциация на чеченците и ингушите „Вайнах“, професор в нестопанското акционерно дружество „Кокшетауски университет на името на Ш. Уалиханов“

25. Гайдай Андрей Николаевич – доцент в катедрата на нетърговското акционерно дружество „Западноказахстански медицински университет „Марат Оспанов““

26. Даулеталин Сатибалды Телагисули – председател на Републиканската асоциация на профсъюзите „Федерация на профсъюзите на Република Казахстан“

27. Дауталиев Казибек Нурсеитович – председател на Обществения съвет на област Алмати, директор на клона в област Алмати на Републиканското държавно хазна „Академия за публична администрация при президента на Република Казахстан“

28. Дементиева Наталия Григориевна – член на обществена фондация „Училище за майки“, общественик

29. Джанаев Увайс Хаважиевич – Председател на обществено сдружение „Чечено-ингушско етнокултурно сдружение „Вайнах“

30. Ертаев Сирим Махамбетович – член на Обществения съвет на Туркестанска област

31. Жакъпов Нуржан Бауыржанули – член на Общинския съвет на града Алмати, председател на асоциацията на юридическите лица „Алмати Азаматтик Алианс“

32. Жанукулов Жумабек Есилбекович – Председател на Президиума на Асоциацията на юридическите лица „Национална конфедерация на работодателите (предприемачите) на Република Казахстан „ПАРЫЗ“

33. Жанбиршин Едил Терекбайули – член на обществена фондация „Саламати Ел“, общественик

34. Жанбиршина Кърмъзи Сапаркъзи – депутат от Костанайския регионален маслихат, член на координационния съвет на асоциацията на юридическите лица под формата на сдружение „Алианс на женските сили на Казахстан“ в Костанайска област

35. Жунисова Фарида Амансаровна – депутат от Маслихата на Жамбилска област, председател на регионалния съвет на Камарата на предприемачите на Жамбилска област

36. Жумашев Мейрамбек Тогисули – депутат от Маслихата на Кизилординска област

37. Жусип Нурторе Байтилесули – ръководител на общественото сдружение „Медиен алианс на Казахстан“, общественик

38. Жусупов Бекмурат Къдирбаевич – председател на Обществения съвет на Мангистауска област

39. Зейнулкабден Тагайтай – председател на град Астана

40. Зенченко Генадий Генадиевич – Герой на труда на Казахстан, генерален директор на командитно дружество „Зенченко и компания“

41. Иманкулов Абдез Рахманули – Член на Обществения съвет на Шимкент

42. Исбекова Айгерим Ауезовна – Директор на общинската държавна институция „Училищен дворец Каусар“ към Министерството на образованието на град Караганда

43. Исмаилов Акбарджон Яхияходжаевич – председател на Републиканското обществено сдружение „Републиканска етнокултурна асоциация на таджиците“

44. Исматуллаев Абдула Жапарович – председател на Асоциацията на юридическите лица „Асоциация на етнокултурните обществени сдружения на узбеки „Дъстлик“

45. Кан Алина Александровна – член на обществената фондация „Републиканска етнокултурна асоциация на немците в Казахстан“, член на общественото сдружение „Ер Азамат“, основател на езиков клуб „Алаш“

46. ​​Канкуров Станислав Владимирович – член на Републиканското обществено сдружение „Съюз на юристите на Казахстан“, ръководител на градския клон на Общественото сдружение „Партия „Адилет“ в Алмати

47. Кенжеханули Рауан – председател на Общественото сдружение „Международно общество за казахски език“

48. Кереев Кайрат Нургабилули – депутат от Маслихата на Жетисуйска област

49. Ким Вера Александровна – председател на Асоциацията на юридическите лица под формата на сдружение „Национална доброволческа мрежа“

50. Алтинай Орманкалиевна Кобеева – ръководител на обществена фондация „Информационен и ресурсен център“ в Алмати

51. Копжасарули Ерканат – член на обществената фондация „Информационен и ресурсен център“, журналист

52. Куприенко Александър Григориевич – заместник на Маслихата на Карагандинска област

53. Кунадилов Толеген Ныгъметжанули – Член на Обществения съвет на Астана, председател на Териториалната асоциация на синдикатите „Синдикален център Астана“

54. Кайдарова Диляра Радиковна – първи заместник-ректор на нетърговското акционерно дружество „Казахски национален медицински университет на името на С. Ж. Асфендияров“

55. Калтаева Лязат Молдабековна – председател на Асоциацията на жените с увреждания „Ширак“, член на Комитета на ООН за правата на хората с увреждания

56. Карт Мерей Мейртаюли – заместник на областния маслихат на Абай, директор на общинската държавна институция „Регионална универсална библиотека на Абай“

57. Копабаев Адилхан Амангелдиули – член на ИТ общността „Дигитални номади“, ръководител на отдела за връзки с държавните агенции и политика за Централна Азия и Армения в Apple Inc.

58. Коспаева Шолпан Насиболлакъзъзи – член на Обществения съвет на Западно-Казахстанска област

59. Кошиев Назарбек Толеуишевич – член на Обществения съвет на Атирауска област, главен редактор на регионалния обществено-политически вестник „Атирау“

60. Курманалин Сагингази Даниярович – председател на Обществения съвет на област Актобе

61. Кусметова Асел Нурлановна – член на Обществения съвет на Източноказахстанска област, директор на клона на Предприемаческата камара на Източноказахстанска област в Улан

62. Къдърманов Асет Серикалиули – председател на Обществения съвет на Жетисуйската област, председател на териториалната асоциация на синдикатите „Алматинският регионален синдикален център“

63. Кисикова Сауле Дуйсебековна – съветник на директора на Държавната институция „Медицински център към Администрацията на президента на Република Казахстан“, доктор на медицинските науки

64. Лаврентиев Андрей Сергеевич – Член на Управителния съвет на Асоциацията на юридическите лица „Казахстански съюз на машиностроителите“

65. Лактюшин Дмитрий Николаевич – заместник-председател на Асоциацията на юридическите лица „Асоциация на руските, славянските и казашките етнокултурни асоциации“

66. Локшин Вячеслав Нотанович – член на асоциацията на юридическите лица „Асоциация „Мицва“, академик на нетърговското акционерно дружество „Национална академия на науките на Република Казахстан при президента на Република Казахстан“

67. Лукин Андрей Иванович – общественик

68. Макишев Турсинбек Шамбулули – член на Обществения съвет на град Сатпаев, Герой на труда на Казахстан

69. Малкова-Солопова Альона Юриевна – преподавател в Държавно общинско хазна предприятие „Строително-технологичен колеж“ към Министерството на образованието на Акмолинска област

70. Маткенов Мурат Кадерули – заместник на Улитауския регионален маслихат, директор на металургичния завод Карсакпай

71. Маликова Сауле Зейноллакъзъ – Член на Обществения съвет на Северно-Казахстанска област, директор на общинската държавна институция „Държавен архив на Северно-Казахстанския департамент по култура, езиково развитие и архивни дела“

72. Мелниченко Юрий Василиевич – вицепрезидент на Републиканското обществено сдружение „Казахстанска федерация по борба“, почетен майстор на спорта, шампион на XXVI летни олимпийски игри

73. Микаелян Нарине Хамлетовна – председател на Асоциацията на юридическите лица „Асоциация на арменските етнокултурни сдружения „Наири“

74. Мусин Багдат Батирбекович – президент на Федерацията на спортните програми, председател на Управителния съвет на акционерното дружество „Казахтелеком“

75. Мусин Манат Айтбаюли – депутат от Маслихата на Акмолинска област

76. Мукаев Мурат Рахметович – председател на Маслихата на Западно-Казахстанска област

77. Муканова Роза Кажигалъмкъзи – член на Съюза на писателите на Казахстан, писателка, драматург

78. Евгений Викторович Мухамеджанов – член на Общинския съвет на град Алмати, основател на проекта „ЕКО мрежа“

79. Мусабеков Арман Толегенович – заместник на Павлодарския регионален маслихат, директор на общинското държавно предприятие с право на икономическо управление „Павлодарска регионална болница на името на Г. Султанов“

80. Мухтарова Наила Алтаевна – член на общественото сдружение „Асоциация на социолозите на Казахстан“, директор на дружество с ограничена отговорност „Жастар“ – Научноизследователски център

81. Мусапиров Жанузак Керимбекович – вицепрезидент на Обществена фондация „Академия за изящни изкуства на Република Казахстан“

82. Муталип Шахмурат – председател на Асоциацията на юридическите лица под формата на сдружение „Казахстанска федерация по бокс“

83. Мади Жомартули Мирзагараев – председател на Републиканската адвокатска колегия

84. Надиров Камалжан Талгатович – член на общественото сдружение „Републикански етнокултурен център на уйгурите в Казахстан“, ръководител на общественото сдружение „Централноазиатска биотехнологична асоциация“

85. Нисанбаев Ерлан Нуралюли – държавник

86. Огужан Абдулкарим – председател на общественото сдружение „Туркменска етнокултурна асоциация на Алмати“

87. Омаров Бауиржан Жумаханули – член на Съюза на писателите на Казахстан, академик на Нетърговското акционерно дружество „Национална академия на науките на Република Казахстан при президента на Република Казахстан“, съветник на президента на Република Казахстан

88. Оринбасаров Нурсултан Жумабаевич – депутат от маслихата на Алматинска област, директор на спортен клуб Сагадат Нурмагамбетов „Сагадат Батыр“

89. Оринбеков Думан Римгалиевич – Член на Обществения съвет на Абайския регион, председател на Управителния съвет – ректор на нетърговското акционерно дружество „Шакаримски университет в Семей“

90. Осин Кирил Владимирович – Директор на неправителствената организация „ЕкоМангистау“

91. Дмитрий Валериевич Останкович – председател на Асоциацията на юридическите лица „Асоциация на беларуските етнокултурни сдружения „Родный кут“

92. Оторбаев Ардак Рахметолаевич – Член на Обществения съвет на Астана, председател на Общественото сдружение на хората с увреждания „Център Джаса-Лайф“

93. Отиншиев Меиржан Батирбекович – председател на маслихата на град Алмати

94. Павленко Дмитрий Иванович – директор на Общинското държавно хазна „Костанайски висш колеж по автомобилен транспорт“

95. Поломарчук Борис Викторович – член на Обществения съвет на Павлодарска област, преподавател в нестопанското акционерно дружество „Университет „Торайгыров““

96. Правдина Вера Николаевна – председател на местното етнокултурно обществено сдружение „Източноказахстански руски културен център“

97. Ракишева Ботагоз Исламовна – директор на дружество с ограничена отговорност „Изследователски институт за обществено мнение“, доцент в Националното училище за публична политика към Академията за публична администрация при президента на Република Казахстан

98. Рахметулина Багдат Сагинановна – член на Обществения съвет на Акмолинска област, доцент в Нетърговското акционерно дружество „Кокшетауски университет на име Ш. Уалиханов“

99. Рипаков Денис Сергеевич – председател на Маслихата на Източноказахстанска област

100. Сабилянов Нуртай Салихули – общественик

101. Садуакасова Айгул Какимбековна – директор на Републиканското държавно предприятие с право на икономическо управление „Институт по философия, политически науки и религиозни изследвания“

102. Салимов Алмас Алтайевич – депутат от Туркестанския областен маслихат

103. Серикжанова Айгерим Телжановна – Ръководител на Лабораторията по креативни технологии и изкуствен интелект към Корпоративен фонд „Фонд за развитие на креативните индустрии“

104. Соловьова Ирина Анатолиевна – директор на Общинско държавно хазна „Литературно-мемориален музей на Ф. М. Достоевски в Семей“

105. Спирина Олга Сергеевна – автор на обществения проект „Казахски говорещ клуб“, телевизионна водеща

106. Стадникова Лилия Викторовна – учител в общинското държавно заведение „Училище-лицей № 8 за надарени деца“ към Министерството на образованието на Павлодарска област, почетен учител на Казахстан

107. Сураган Дурвудхан – академик на Нетърговското акционерно дружество „Национална академия на науките на Република Казахстан“ към президента на Република Казахстан

108. Суюнтаева Гулкасима Рамазановна – председател на маслихата на област Актобе

109. Сюлеймен Олжас Серикбаюли – ръководител на Републиканското обществено младежко сдружение „Отборът на Казахстан“

110. Тахтай Василий Сергеевич – координатор на Младежкото обществено сдружение „Степни орли“

111. Ташибеков Манас Нурмаматович – заместник-председател на Асоциацията на юридическите лица „Етнокултурна асоциация на киргизите в Казахстан“

112. Тварионас Виталий Йоно – председател на Общественото сдружение „Етнокултурно сдружение Литуаница“

113. Тимощенко Юрий Евгениевич – председател на Асоциацията на юридическите лица „Етнокултурна асоциация „Украинска рада““

114. Тореханов Роман Алмаханули – почетен председател на Асоциацията на юридическите лица във формата на сдружение „Казахстанска федерация по бокс“

115. Турдалиева Акнур Нурталаповна – председател на Републиканското обществено сдружение „Жас Улан“ – Обединена детска и младежка организация

116. Усанова Руфина Касимовна – член на общественото сдружение „Етнокултурна асоциация на татарската култура „Туган Тел“, заместник-директор на републиканската държавна институция „Обществено споразумение“

117. Улжекова Нургул Толеновна – Генерален секретар на Републиканското обществено сдружение „Казахстанска федерация по боча“

118. Хмелевски Виталий Албертович – председател на Асоциацията на юридическите лица „Етнокултурна асоциация „Съюз на поляците в Казахстан“

119. Цхай Александра Сергеевна – заместник-председател на Републиканското обществено сдружение „Етнокултурна асоциация „Корейска общност в Казахстан““

120. Шагыртаев Имамзада Куанышбаюли – Член на Обществения съвет на област Къзълорда, Герой на труда на Казахстан, директор на дружество с ограничена отговорност „Тан ЛТД“

121. Шанай Назипа Идрисовна – председател на Републиканския съвет на майките

122. Шиповских Генадий Генадиевич – член на Републиканското обществено сдружение „Глас на младежта“

123. Чингизбаева Лязат Алтинбековна – председател на Управителния съвет на Обществената фондация „За народа на Казахстан“

124. Искакова Жулдызай Амангелдийкъзъ – председател на Съвета на директорите на нетърговското акционерно дружество „Казахстански институт за социално развитие“

125. Ектова Ирина Андреевна – депутат от областния маслихат на Северен Казахстан

126. Юсупова Алия Максутовна – депутат от маслихата на град Шимкент, президент на асоциацията на юридическите лица под формата на сдружение „Национална федерация по гимнастика на Казахстан“