Васил Терзиев за 22 септември: Нека добавим към свободата работа, почтеност и отговорност

Кметът на София подчерта, че независимостта означава не само свободата да вземаме решения, но и отговорността да носим последствията от тях

„Нека пазим свободата и независимостта, които са ни завещани. И нека към тях добавим нещо свое – работа, почтеност и отговорност към хората след нас.“ Това заяви кметът на Столичната община Васил Терзиев в приветственото си слово по повод Деня на Независимостта.

На 22 септември България отбелязва 118 години от обявяването на своята Независимост.

В празничното си послание столичният кмет постави акцент върху отговорността, която върви заедно със свободата да определяш сам своето бъдеще.

„Зад това решение стои смелостта да поемеш отговорност за собствената си съдба. Хората, които са го взели, са знаели, че независимостта има цена“, заяви Терзиев.

По думите му да бъдеш независим означава да можеш сам да вземаш решенията си, но и да носиш отговорност за последствията от тях – принцип, който според него важи както за държавите и институциите, така и за всеки човек.

„Да не превръщаме всяко различие в разделителна линия“

Кметът на София посочи, че независимостта се проявява и в начина, по който функционират институциите – дали се спазват правилата, дали се поема отговорност за грешките и дали могат да бъдат намирани общи решения при различни позиции.

„Имаме нужда и от още нещо – да се научим да не превръщаме всяко различие в разделителна линия. Можем да не сме съгласни. Можем да защитаваме различни идеи. Но можем и да разговаряме, да изслушваме аргументите на другия и да търсим решение, което е по-добро от това, с което сме започнали“, заяви Терзиев.

Според него изборът на днешните поколения се прави всеки ден – чрез начина, по който хората работят, решенията, които вземат, отношението им към околните и онова, което оставят след себе си.

„И ако искаме България да бъде по-силна, по-просперираща и по-уверена в бъдещето си, това няма да стане с една голяма декларация. Ще стане с много малки стъпки, с решения, взети отговорно“, каза още столичният кмет.

София отбеляза празника пред паметника „Независимостта на България“

По традиция честването на 22 септември в столицата се проведе пред паметника „Независимостта на България“ на площад „Княз Александър I“.

В празничната програма участваха Националната гвардейска част, вокален квартет „Славей“, квартет „Светоглас“, актрисата Василка Сугарева и Софийският духов оркестър към Общинския културен институт Дом на културата „Искър“.

Честването е част от Календара на културните събития на Столичната община.

На церемонията присъстваха заместник-кметът по направление „Култура“ Ирина Дакова, председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров, общински съветници и граждани.