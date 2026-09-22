Тридневният изборен маратон приключи, време е да се разбере кой е победил

Изборите за Държавната дума в Руската федерация поставиха рекорд по избирателна активност в избирателните секции и на сайта за гласуване – 59,32% от избирателите са дали гласа си за нови депутати — почти 2/3 от страната. Тя надхвърли показателите от 2021 г., а ЦИК отчете рекорден брой кибератаки. В избирателните секции са работили над 300 хил. наблюдатели, а видеозаписът е бил осъществен в 92% от случаите. В 27 субекта на Руската федерация е било приложено дистанционно електронно гласуване чрез федерална платформа.

ЦИК ще приключи обработката на протоколите на 24 септември, а окончателните резултати от изборите ще бъдат обявени не по-рано от 25 септември, съобщи председателката на Централната избирателна комисия Ела Памфилова. Предвидено е допълнително време за разглеждане на евентуални жалби.

Най-важният извод – тези избори поставиха рекорд по избирателна активност в избирателните секции и на сайта за гласуване. На ударите с дронове от Украйна и заплахите от Запада руснаците отговориха – няма да ни уплашите. В приграничните региони, ДНР, ЛНР, Херсонска и Запорожска област, където хората знаят цената на войната, са гласували близо 80% от избирателите. Останалата част от огромната страна усеща всичко това и хората отговарят с гражданска активност.

Първите изводи, които могат да се направят след преброени почти 97% от бюлетините. Сред победителите е не само „Единна Русия“, но и „Новите хора“, която като партия на обновлението постига сензационен резултат. Либералната демократическа партия на Русия (ЛДПР) направи първите си уверени стъпки без Жириновски. А в Комунистичесата партия на Руската федерация (КПРФ), според анализатори, са необходими промени – въпреки че партията запазва традиционното си второ място…

Резултатите след преброяването на почти 97 процента от протоколите от изборите за Държавната дума на РФ – управляващата партия „Единна Русия“ събира 57,82% (през 2021 г. спечели 49,82%), КПРФ има 13,76%, ЛДПР – 9,01%, „Новите хора“ – 7,96%, а „Справедлива Русия“ – 5%. Това съобщи на 21 септември сутринта ЦИК на РФ.

От 450-те мандата 225 се разпределят по партийни листи, а същият брой – по едномандатни избирателни райони. Кандидатите на „Единна Русия“ водят в 208 от общо 225 едномандатни избирателни района. Според председателката на ЦИК Ела Памфилова партията на властта ще получи 355 от общо 450 места в Държавната дума на деветия състав – значително повече от необходимите за конституционно мнозинство 301 места. Окончателният резултат на партията може да бъде между 348 и 356 мандата. Това ще бъде най-голямата фракция на „Единна Русия“ в цялата история на партията: предишният рекорд беше поставен през 2016 г., когато тя спечели 343 места.