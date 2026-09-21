Руските въоръжени сили са нанесли удар по газоразпределителна станция в Боярка, която според руското Министерство на отбраната осигурява подаването на газ към предприятия от военно-промишления комплекс на Украйна.

Това съобщиха на 21 септември от руското военно ведомство.

Посочва се, че през нощта срещу 21 септември руските сили са нанесли удари с безпилотни летателни апарати по логистични центрове, складове, пристанищна инфраструктура и плавателни съдове, които според Москва са били използвани в интерес на Въоръжените сили на Украйна.

По данни на руското Министерство на отбраната в Киевска област е бил поразен логистичният център BDU Logistic в населеното място Щастливе. Ведомството твърди, че складовите му помещения са били използвани за съхранение и разпределение на продукция с военно предназначение.

Освен това в Одеска област е бил нанесен удар по сухотоварен кораб в пристанището на Одеса, който според руската страна е доставял товари за нуждите на украинските сили. В пристанището на Измаил също са били поразени инфраструктурни обекти, за които Москва твърди, че са използвани за разтоварване и съхранение на товари с военно предназначение.

Друг сухотоварен кораб е бил поразен по време на преход по море, се посочва още в съобщението.

На 20 септември руските войски са нанесли удари и по транспортната инфраструктура на Украйна. Според руското Министерство на отбраната са били поразени складове за боеприпаси и военно-техническо имущество, както и места за съхранение на безпилотни летателни апарати.

В атаките са участвали оперативно-тактическата авиация, ударни дронове, ракетни войски и артилерия на руските военни групировки.

източник: iz.ru