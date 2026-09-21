Мездра отбелязва Деня на независимостта с тържество и велосъстезание

Празничната програма на 22 септември започва в 10:00 часа на площад „България“

С общоградско тържество Мездра ще отбележи 118 години от провъзгласяването на Независимостта на България. Честването ще се състои на 22 септември от 10:00 часа на площад „България“.

По традиция празникът ще започне с ритуал по издигане на знамената на Република България, Европейския съюз и Община Мездра. Кметът Иван Аспарухов ще отправи приветствие към жителите и гостите на града.

В музикално-литературната програма ще участват Вокална група „Детски свят“ с художествен ръководител Анета Петкова, Групата за художествено слово с ръководител Лилия Христова към Центъра за подкрепа за личностно развитие и Фолклорен танцов ансамбъл „Мездра – Джуниър“ към НЧ „Просвета 1925“ с художествен ръководител и хореограф Мирослав Аспарухов.

Празничният ден ще бъде посветен и на Европейския ден без автомобили. От 10:30 часа за 24-ти път ще се проведе състезание за майсторско управление на велосипед за ученици от I до VII клас.

Класиралите се на първите три места в различните възрастови групи ще получат медали и грамоти, а специални отличия са предвидени и за най-малките участници.

Финалът ще бъде поставен с томбола с 45 предметни награди, осигурени от Община Мездра. В нея ще могат да участват всички включили се във велосъстезанието. Големите награди са велосипед, тротинетка и скейтборд.

От Община Мездра отправят покана към жителите и гостите на града да се включат в честванията на Деня на българската независимост и Европейския ден без автомобили.