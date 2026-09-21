„Животът е с предимство!“: Габрово с мащабна инициатива за безопасност на движението

Игри, демонстрации, велосъстезание и практически съвети очакват посетителите на площад „Възраждане“ на 21 септември

Инициативата „Животът е с предимство, движи се разумно!“, посветена на безопасността на движението, ще се проведе на 21 септември от 16:00 до 19:00 часа на площад „Възраждане“ в Габрово.

Организатори са Областна администрация – Габрово, Областната комисия по безопасност на движението по пътищата и Община Габрово, с подкрепата на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

Програмата включва игри, демонстрации и състезания, както и практически съвети от представители на полицията, пожарната, спешната помощ и други институции. За децата са предвидени занимания, свързани с правилата за движение, рисуване и образователни материали.

В 16:30 часа ще започне велосипедно състезание за умения, бързина и безопасно придвижване с участието и на представители на Колоездачен клуб „Янтра – Исполин“. Специален образователен полигон ще запознава най-малките с пътните знаци и правилното поведение на улицата.

Българският червен кръст ще демонстрира оказване на първа помощ при инциденти, а в зоната на Превантивно-информационния център посетителите ще могат да се запознаят чрез симулации с ефекта от употребата на алкохол и психоактивни вещества върху водачите.

Служители на „Пътна полиция“ ще представят специализирано оборудване и ще дават съвети на пешеходци, велосипедисти и шофьори. Предвидени са също демонстрации на пожарна и спасителна техника и действия при пътни произшествия. Посетителите ще могат да получат информация и за електронното здравно досие и мобилното приложение „еЗдраве“.

От 18:00 часа програмата за децата ще продължи на откритата сцена с постановката „Приключения в парка“ на габровския куклен театър.

Заради инициативата от 16:00 до 19:00 часа ще бъде затворен участък от бул. „Априлов“ – от кръстовището с ул. „Възраждане“ при Съдебната палата до кръстовището с ул. „Лазар Донков“ при Областната администрация. През този период автобусите на градския транспорт ще се движат по ул. „Юрий Венелин“.

Събитието е част от инициативите за Европейската седмица на мобилността в Габрово и отправя посланието, че разумното поведение на пътя е споделена отговорност.