Русия може да получи нови острови в Арктика

Най-голямата държава в света може да стане малко по-голяма с отдръпването на ледниците

Два от арктическите архипелази на Русия може да се разраснат, тъй като отстъпващите ледници разкриват досега неизвестни острови, заяви изследовател.

Нова Земя, североизточно от руския крайбрежен град Архангелск, и Земята на Франц-Йосиф, на около 350 км по-на север, представляват особен интерес за хидрографите, защото там биха могли да се появят нови земни образувания, заяви Андрей Леонов пред РИА Новости във вторник.

„Бих казал, че това са местата, където очакваме да се „родят“ нови острови. Въпреки че няма 100% сигурност за подобна прогноза“, каза Леонов, който ръководи арктическите изследвания в Санктпетербургския държавен университет по морско и вътрешно корабоплаване „Адмирал Макаров“.

Арктика става все по-достъпна с изменението на климата и Москва вижда региона като важен за бъдещото икономическо развитие на Русия. Очаква се морските пътища по северното крайбрежие на страната да придобият стратегическо значение, тъй като традиционните алтернативи стават по-уязвими от смущения.

Русия разширява флота си от ледоразбивачи, който вече е най-големият в света, за да подобри навигацията по Северния морски път и да удължи сезона на корабоплаване.

В дългосрочен план се очаква добивът на арктически минерали да стане по-търговски изгоден, докато Москва продължава усилията си да установи обхвата на териториалните си претенции в региона.

Арктика има и военно значение. Русия се стреми да защити икономическите си интереси там, а регионът се намира по потенциални траектории на полети на американски и руски междуконтинентални балистични ракети в случай на ядрен конфликт.

Нови острови са били откривани в руската Арктика и преди, въпреки че всяка земя, появяваща се близо до Нова Земя и Земята на Франц Йосиф, би имала малко влияние върху общия обхват на териториалните придобивки на Русия.

Леонов предупреди, че новооткритите географски обекти може да не останат острови завинаги.

„Имахме случай, при който се образува нов остров, когато ледниковият фронт се отдръпна. Но само няколко години по-късно между него и континента се появи пясъчна връзка, така че островът се превърна в полуостров“, обясни той.

Друга забележителност в Земята на Франц Йосиф, известна като нос Месяцев през 90-те години на миналия век и по-късно преименувана на остров Месяцев, изчезна напълно през 2024 г. Формацията всъщност е била ледена маса, която в крайна сметка се е стопила, каза Леонов.

източник: www.rt.com