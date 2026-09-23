Когато литературата оживява: „Живи картини“ в Къща музей „Гео Милев“

Актьори и млади таланти ще пресъздадат герои от Емилиян Станев, Ст. Л. Костов и Чудомир на 6 октомври в Стара Загора. Входът е свободен, но е необходимо предварително записване

На 6 октомври 2026 г. от 18:00 часа дворът на Къща музей „Гео Милев“ в Стара Загора ще се превърне в сцена за „Живи картини“ – спектакъл, който съчетава литература, театър, история и образование.

Инициативата се реализира от Драматичен театър „Гео Милев“, Къща музей „Гео Милев“ и Центъра за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора, с подкрепата на Община Стара Загора.

В спектакъла ще участват професионалните актьори Мария Енева, Миленка Сотирова и Илчо Димитров, както и младите таланти от Театрална школа „ЖЕСТ“ към ЦПЛР – Стара Загора – Петър Жеков, Дария Герджикова, Мадлен Крумова, Йоана Динева и Никол Георгиева.

Те ще вдъхнат нов живот на емблематични герои и сюжети от три популярни произведения на български автори – „Крадецът на праскови“ на Емилиян Станев, „Женско царство“ на Ст. Л. Костов и „Не съм от тях, как’ Сийке“ на Чудомир.

„Живи картини“ е част от официалната празнична програма на Община Стара Загора по повод Празника на града – 5 октомври.

Чрез средствата на театъра спектакълът представя литературата и историята по интерактивен и достъпен начин, като насърчава младите хора да бъдат не само зрители, но и активни участници в културния живот на града.

Вход свободен, но с предварително записване

Входът за спектакъла е свободен. Поради ограничения капацитет на двора на музея обаче е необходимо предварително заявяване на присъствие.

Желаещите могат да изпратят съобщение на museum@geomilev.com, като посочат името на училището и броя на учениците, които ще присъстват.

При голям интерес организаторите имат готовност спектакълът да бъде представен два пъти.