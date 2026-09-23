„Духовни маршрути в Пловдив“ разкриват монументалното изкуство на града тази събота

Проф. д.изк. Галина Лардева ще бъде водач на разходката на 26 септември, която ще премине през знакови културни институции в Пловдив

Третото събитие от есенното издание на инициативата „Духовни маршрути в Пловдив“ ще се проведе тази събота, 26 септември 2026 г. Новият маршрут е посветен на „Монументалното изкуство на пловдивските художници и културните институции“.

Началото е в 10:00 часа, а сборният пункт е пред входа на Народна библиотека „Иван Вазов“.

Проф. Галина Лардева ще води обиколката

Водач на маршрута ще бъде проф. д.изк. Галина Лардева – изкуствовед, куратор и преподавател, декан на факултет „Изобразителни изкуства“ в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив.

Научните и преподавателските ѝ интереси са свързани с историята и теорията на изкуството, съвременното визуално изкуство и кураторските практики. От 2013 до 2024 г. тя е артистичен директор на Националните есенни изложби в Пловдив.

Лардева е автор на редица кураторски проекти, изкуствоведски изследвания и книги, сред които „Изкуство на прехода“, „Художественото произведение като автопоетическа система“ и „Отвъд пограничното: Пространства и зони на съвременното изкуство“.

Един по-различен поглед към Пловдив

Маршрутът ще отведе участниците в един по-рядко забелязван свят – монументалното изкуство на Пловдив, което е част от облика на града, но често остава извън вниманието на минувачите.

По време на разходката ще бъдат представени произведения на значими пловдивски художници, създадени специално за емблематични културни институции. Участниците ще научат повече за използваните художествени техники, стиловите особености и историческите обстоятелства около създаването на творбите.

Програмата включва посещения на Народна библиотека „Иван Вазов“, Концертна зала, Драматичен театър – Пловдив и Историческия музей в Стария град.

„Духовни маршрути в Пловдив“ продължават през есента

Инициативата, организирана от издателство „Летера“, кани жителите и гостите на Пловдив през септември и октомври да преоткрият богатото наследство на града.

Форматът включва пешеходни разходки, водени от специалисти, писатели и изследователи, които съчетават литература, история и визуални изкуства и превръщат градското пространство в достъпна сцена на знанието.

Проектът е финансиран от Община Пловдив по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“ и е част от Културния календар на града за 2026 година.