Преди посещението на Масуд Пезешкиан в Ню Йорк ирански анализатори призовават той да постави във фокуса на изявите си иранската позиция за конфликта и жертвите сред цивилното население

На фона на предстоящото посещение на иранския президент Масуд Пезешкиан в Ню Йорк се появиха призиви той да използва участието си в ООН, за да представи позицията на Техеран за конфликта, последиците от него и жертвите сред цивилното население.

В предоставения материал се твърди, че американският президент Доналд Тръмп търси среща с Пезешкиан с цел намаляване на цените на петрола и намиране на изход от конфликта. Тези твърдения са представени като оценки на анализатори.

Политическият анализатор Сепехр Халджи призовава Пезешкиан да говори от позиция на сила и да представи документирани данни за щетите и последиците от действията на САЩ и Израел.

Мохамад Али Абтахи също смята, че президентът трябва да занесе в ООН подробен и документиран списък с нанесените според иранската страна щети и действията на САЩ и Израел. По думите му тази информация трябва да бъде използвана като основа за последващи дипломатически действия, а не само като повод за въпроси и оплаквания.

Сред направените предложения е Пезешкиан да вземе със себе си в Ню Йорк ученическата раница на едно от децата, за които се твърди, че са загинали при атака срещу училище в Минаб. Идеята е тя да бъде показана пред присъстващите в ООН като символ на цивилните жертви.